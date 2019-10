Tiit Kalluste: uut albumit kirjeldab mõiste "programmiline jazz"

Akordionist Tiit Kalluste alustab tänasest oma uue plaadi Keskööpäike esitlustuuri mööda Eestimaad.

Ehkki pealkiri võib jätta mulje, nagu oleks album järg Kalluste-Veski "Põhjala saarte häältele", musitseerivad seekord koos noorema põlve džässimeistrid. Salvestatud lood kannavad endas meeleolusid põhjamaisest meloodilisusest mehhiko rütmideni.

"Seda on juba minu käest päritud, et mis asi see siis plaadi peal on ja ma suutsin välja mõelda termini "programmiline jazz", kus programmiline viitaks sellele, et igal loo pealkirjal on oma meeleolu ja läbi jazzi helikeele katsutakse seda meeleolu väljendada," selgitas Kalluste.

"Aga muidugi on ka abstraktseid pealkirju, mille meeleolu on võimatu tuvastada, aga see jääb siis kuulaja leidmisrõõmuks," lisas ta.