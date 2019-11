Galerii ja video. Kellerteatri lavale jõuavad Indrek Hargla lühinäidendid

"Kodukäijad" koosneb Hargla Kellerteatrile kirjutatud kahest lühinäidendist "Phosphorus" ja "Nõia tütar". Lugude läbivad tegelased on kodukäijad, kes tegutsevad kahes erinevas ajas ja ruumis – 19. sajandi Saksamaal ning tänapäeva Eestis.

Neid ühendab see, et mis on surnud, on tulnud tagasi elavate maailma, sest kõige tugevamad tunded ei sure iialgi päriselt. Armastus ja vihkamine ei lase surnutel püsida rahus ja sündima hakkavad jubedad asjad, seisab lavastuse kirjelduses.

Kaks lühinäidendit lavastas Vahur Keller, kunstnik on Britt Urbla Keller, helilooja Liina Sumera. "Hargla näidendite lavastamine on tõeliselt põnev. Nendes lugudes on ohtralt mõistatusi, mida lahendada," ütles Keller.

"Kodukäijad" esietendub Püssirohuaida saalis 17. novembril Rahel Ollisaare, Andres Roosilehe, Riho Rosbergi ja Andrus Eelmäe esituses. Järgmised etendused toimuvad 20., 22., 23. ja 24. novembril Kellerteatris.