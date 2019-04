Kellerteater toob välja sõnadeta monolavastuse armunud alkeemikust

Sünopsis:

Maailmakuulsa alkeemiku Heinricus Cornelius Agrippa äärmiselt andetu kuid siiski innukas järgija on kõiges läbikukkununa maandunud ühe kehva kliimaga provintsilinna teatri keldrisse. Nagu ebaõnnestumistest oleks veel vähe, on noormees nüüd lisaks hullumeelselt armunud ka ülal asuva teatri primadonnasse. Tema ainus võimalus imetletud kaunitarile ligipääsemiseks on käiku panna alkeemia ja maagia. Armastus on eesmärk mille saavutamiseks ei tagane ta millegi ees. Olukord muutub ohtlikuks nii talle endale kui kõigile, kes tema lähedusse satuvad.

Autor ja lavastaja on Vahur Keller, illusioonide ideede ja lahenduste autor on Meelis Kubo. Liikumise eest vastutab Sandra Lange, kunstnik on Britt Urbla Keller, valguskunstnik Madis Kirkmann, muusikaline kujundaja Vahur Keller. "Armunud alkeemikut" saab näha Kellerteatris (Uus tänav 37, Tallinn) 26. ja 30. mail ning 1., 2. ja 13. juunil.