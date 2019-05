Esietendub sõnadeta õuduskomöödia "Armunud alkeemik"

Et kaasakiskuv teatrielamus oleks arusaadav igale teatrifännile, on etendus ehitatud üles ilma sõnadeta.

Illusioone ja maagilist realismi täis lugu on sündinud koostöös lavastaja ja dramaturgi Vahur Kelleri ning mustkunstnik Meelis Kubo koostööna ning räägib maailmakuulsa alkeemiku Heinricus Cornelius Agrippa andetust, aga innukast õpilasest. Asudes elama ühe provintsilinna teatri keldrisse armub noormees ära teatri primadonnasse. Tema ainus võimalus imetletud kaunitarile ligipääsemiseks on kasutusele võtta alkeemia ja maagia. Olukord muutub ohtlikuks nii talle endale kui kõigile kes tema lähedusse satuvad.

Elu on hullumeelne illusioon, mille käivitab armastus - vahel võib olla hirmus naljakas ja vahel võib naerda ka hirmust.

Kellerteater on märtsi alguses avatud kõige värskem ettevõtmine Eesti teatrimaastikul, pakkudes oma repertuaaris tava teatrist erinevaid tükke, enamasti võttes kokku teatris toimuvat müstika ja salapäraga. Teatri eesmärgiks on näidata, et alati on võimalik stagneeruval turul üllatada millegi uue ja põnevaga.