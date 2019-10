"Twelve Nudes" kõrvuti Ezra Furmani eelmise aasta albumiga "Transangelic Exodus" on tõhus mäng kontrastidega: kui eelmine plaat oli nüansirikas ja kauem tehtud kunstrockilik kaunikene, siis nüüdne sai üsna ruttu salvestatud ja pakatab punkenergiast. Tooni annab juba avalugu ja avasingel "Calm Down aka I Should Not Be Alone". Klahvpillid ja saksofonid on sedapuhku kõrvale jäetud, et asetada päevakorda toores kitarrirock kirglikult käreda vokaaliga.

Kuna Ezra Furmani puhul on tähtsad tema sooline identiteet ja eneseväljendus, on teda tihti võrreldud teadagi-mis-meesrockstaariga-kes-androgüünsust-populariseeris. Tõsi, transfeminiinsed rokkarid on pigem ebatavaline nähe. Siin toob Furman hääle poolest pigem meelde Peter Hammilli protopunk-klassiku "Nadir's Big Chance" (1975) ja "Evening Prayer aka Justice" meenutab ka tolle plaadi laulukirjutuslikku poolt.

Pastoraalsemate salmiosadega "Transition From Nowhere" on esimene märk, et mitte kogu plaat pole pungipanek ja kärtsmürtsutamine. Ka singlina avaldatud "I Wanna Be Your Girlfriend" on järsuvõitu, ent sulnis doo-wop-võtmes ballaad, "In America" paistab olevat kirjutatud Bruce Springsteeni stiilis ja "Trauma" raskerokib lihtsalt aeglasemalt.

"Rated R Crusaders", "Thermometer", "My Teeth Hurt", madala helikvaliteediga miniatuurne "Blown" (Furman röögib: "Trans power!") ja lõpulugu "What Can You Do But Rock 'n Roll". aga sisaldavad ohtralt energiat, elektrit ja atitüüdi. Lüürikas kohtub isiklik poliitilisega ja negatiivsed tumedavõitu teemad on käsitletud humanistliku kirega. Ezra Furman on hea näide, kuidas väljapaistev artist pole lihtsalt muusiku ja laululoojana võimekas, vaid ka dünaamiline isiksus.