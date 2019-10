Ingrid Roose on Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli sümfooniaorkestri dirigent ja Segakoori HUIK! peadirigent.

Ta oli XII noorte laulu- ja tantsupeo "Mina jään" lastekooride dirigent ja juhatas naiskoore XXVII juubelilaulupeol "Minu arm".

Roose on lõpetanud Tallinna Muusikakeskkooli kooridirigeerimise erialal õpetaja Ingrid Kõrvitsa klassis ning omandanud samal erialal bakalaureusekraadi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias Hirvo Surva käe all. Ta on täiendanud end ka Stockholmi Kuninglikus Muusikakõrgkoolis. 2017. aastal omandas ta magistrikraadi orkestridirigeerimises prof Jüri Alperteni klassis.