Dirigent Ingrid Roose: Eestis on olnud väga erinevaid lähenemisi ooperile

Ingrid Roose ei arva, et tema värskelt võidetud preemia peaks üle tähtsustama. "See on tegelikult lihtsalt üks konkurss mitmete seast, neid toimub aasta läbi väga palju, erinevatest kohtadest ja erinevate organisatsioonide korraldatuna," ütles ta ja lisas, et tema konkursiajalugu ei ole eriti pikk. "Eestis olen ühe korra võtnud osa noorte dirigentide konkursist osa ja eelmisel aastal samuti, tegelikult ma pole üldse väga palju konkursidel teinud."

"Vikerlastest sündinud ooper" on Roose sõnul läbilõige Eesti ooperist. "Me hakkame 1928. aastast minema, olen üritanud igast kümnendist midagi sinna kontserdile panna," ütles ta ja rõhutas, et see kontsert annab hea ülevaate, mida on Eestis kirjutatud. "Erinevaid lähenemisi ooperile, on kirjutatud nii natukene popmuusikažanrisse, on veidi estraadi, aga on ka väga klassikalist ooperit, on kammerooperit."

Eesti ooperirepertuaari hitt-teoseks peab dirigent Gustav Ernesaksa "Tormide randa". "Nagu ma olen ennegi öelnud, siis Eino Tamberg ja Eduard Tubin on kaks sellist heliloojat, kelle ooperid ilmselt on publikule kõige enam tuntud."