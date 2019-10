Jazzkaar 2020 toob Eestisse Grammydega auhinnatud jazz'istaarid

Festivali Jazzkaar 2020 peaesineja on Ameerika vokaal-jazz'i sügava jälje jätnud Dee Dee Bridgewater, kelle rännud viivad jazz'iklassikast popi ja šansoonideni. Artist on pälvinud kaks Grammyt, kaheksa Grammy nominatsiooni ja Tony auhinna hiilgavate rollide eest Broadway lavadel. Dee Dee Bridgewater esineb Jazzkaarel koos Estonian Dream Big Bandiga Siim Aimla juhatusel 21. aprillil Alexela kontserdimajas.

Esmakordselt jõuab Eestisse kolme Grammy auhinnaga pärjatud uue generatsiooni staar Cécile McLorin Salvant. Tema jõulises karakteris kohtuvad intiimne ja hingestatud esitluslaad ning tema hääles mänglevad elegants, sensuaalsus ja sügavus. McLorin Salvant esineb Jazzkaarel 24. aprillil Vabal Laval.

Robert Planti ja Alisson Kraussi ansambliga Grammy võitnud kitarrist Marc Ribot toob Jazzkaarele radikaalse helikeelega trio Ceramic Dog. Originaalne ja kompromissitu lähenemine muusikale on teinud Ribot'st ühe kaasaja võimsama kitarristi ning tema muusikuliste saavutuste üks parimaid näiteid on eksperimentaalne ja jõuline koosseis Marc Ribot's Ceramic Dog. Kitarrist on salvestanud muusikat koos erinevate valdkondade tippartistidega nagu John Zorn, Tom Waits, Elvis Costello, McCoy Tyner ning Diana Krall. Marc Ribot's Ceramic Dog esineb esmakordselt Eestis, trio kontsert Jazzkaarel on 23. aprillil Vabal Laval.

Skandinaavia trio Rymden toob Jazzkaarele dramaatilisuse ja melanhoolse minimalismi piirimail kulgeva põhjamaise jazz'i. Ansambli nimi Rymden tähendab aegruumi. Koosseisu moodustavad Norra pianist ja helilooja Bugge Wesseltoft ning legendaarse Rootsi pianisti Esbjörn Svenssoni trio muusikud bassist Dan Berglund ja trummar Magnus Öström. Alla aasta tegutsenud ansambel on andnud üle 80 kontserdi Euroopa ja Aasia festivalidel ning mainekatel kontserdilavadel. Jazzkaarel esineb Rymden 25. aprillil Vabal Laval.

Spotifys ja Youtube'is miljoneid kuulajaid kogunud prantslanna Cyrille Aimée on end ruttu laulnud Euroopa tänavakohvikutest mainekatele jazz-festivalidele, Broadway lavale ning nüüd jõuab ta esmakordselt Eestisse. Cyrille'i sillerdava hääle teeb vastupandamatuks sütitav loomingulisus, mis avab uusi tahke ka klassikaks kujunenud stiilides. Jazzkaarel esineb lauljatar 22. aprillil Vabal Laval.

31. Tallinna Rahvusvaheline Festival Jazzkaar toimub 17.-26. aprillini 2020 üle Eesti. Kogu festivali programm avalikustatakse 2020. aasta algul.