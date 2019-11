Elmar Kitse pannoo "Pärnu jõgi" jõudis tagasi Pärnu linna kätte

Kui kunstikoolis Pallas õppinud Elmar Kitse 1957. aastal valminud maal E-Kunstisalongi oksjonile jõudis, mäletasid vähesed, et maal rippus kunagi Pärnu raekojas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tolleaegne täitevkomitee esimees arvas, et see sinna ei sobi ja töö leidis 1972. aastal 2053 rubla eest uue omaniku. Selle ostis santehniliste tööde valitsuse Pärnu osakond.

Abilinnapea Meelis Kukk rehkendas välja, et maali hind võrdus toona 16 kuupalgaga, mis on üle 22 000 euro. Oksjonilt osteti see alghinna ehk 47 500 euroga.

Praegu ripub Kitse töö linnavalitsuse saalis, kus toimuvad abielutseremooniad. Maal vajab valgustamist ja saali sisustus uuendamist.

"Minu meelest see saal on hea ja tähenduslik koht, kuna siin toimub abielude sõlmimine. Maali peal on näha Pärnu jõe suue ja mage vesi ühineb soolase mereveega ja toimib edasi ühtse ökosüsteemina. See on ka neile abielutoimingutele kindlasti siduv ja tähendust andev sümbol," arutles Kukk.

Kui Pärnu kavandatav kunstihoone valmib, leiab maal koha seal. Maja ehitusmaht on aga suurem kui läheb vaja kunstisaali, kunstikooli ning volikogu ruumideks ning praegu otsitakse partnerit.