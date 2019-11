Võrokesed tähistasid võro keele nädala algust eksitus-sõnastiku" esitlusega

"Keele õppimise juures on selline sõnaraamat suur abi. Paljud eksitussõnad on võru keele põhisõnavaras. Nii et seda raamatut kokku pannes olen ma mõelnud just koolilaste ja noorte peale," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" Võru instituudi keelespetsialist Urmas Kalla.

Paljud Võru Instituudi tegevused on suunatud sellele, et julgustada noori võru keelt kasutama, ent kui popp on võru keel noorte seas?

"Ei ole eriti popp, kuigi mõned sõnad on ikka kasutusel. Tänapäeval on ikkagi rohkem Läänemaailma mõju, räägime rohkem Ameerika slängis jne," ütles Võru gümnaasiumi 11. klassi õpilane Karl Daniel Park ja kinnitas, et sõnastik muudab võro keele õppimist kindlasti huvitavamaks.

"Mulle endale näiteks väga meeldib võru keel, aga rääkimise osas vist pigem on niimoodi, et aeg-ajalt tuleb slängi sisse, et kui suhtled kellegagi teisest linnast, siis ütled, et "a määnsed tossud sa ostsid" ja siis nad ei saa mitte midagi aru," tõdes Võru gümnaasiumi 12. klassi õpilane Rahel Ariel Kaur.

Võru keele nädala peamine mõte on tuletada võro keele mõistjatele meelde, et nad räägiks rohkem võro keelt.

"Meil on väga palju täiskasvanud võrukesi, kes oskavad võro keelt rääkida, aga laste rääkides kasutavad nad automaatselt eesti keelt. Võru keele nädalaga tahame neile meelde tuletada, et lastega tasub rääkida võru keeles," sõnas Võru Instituudi juht Rainer Kuuba.