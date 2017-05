ERMi püsinäitus "Uurali kaja" võitis Euroopa disainiauhindadel peapreemia

Ekspositsiooni ühe disaineri, Velveti disainijuhi Kristian Kirsfeldti sõnul on preemia tunnustus Eesti näitusedisaini kõrgest tasemest ning ta loodab, et selline tähelepanu meelitab Eestisse ka rahvusvahelise disaini- ja muuseumipubliku. "Eesti muuseumide näitused on teinud viimaste aastatega just disaini osas tõelise hüppe, võib üsna julgelt öelda, et meil on piisavalt palju pakkuda, et tõmmata siia rahvusvahelist publikut, kes otsibki sisukaid, aga ka innovatiivse vormiga näituseid," sõnas ta ja nentis, et lisaks annab rahvusvaheline tunnustus hoogu juurde sellele, et Eesti näitusedisainerite poole pöördub senisest enam tellijaid väljastpoolt kodumaad.

"Uurali kaja" näitusekujundus valmis ligi kaheksa aasta vältel. Kujundusega loodi terviklik ruumikeskkond ja audiovisuaalne isetoimiv ökosüsteem. Näitus peidab endas maailma suurimat loodushelide aastaringi moodustavat heliinstallatsiooni. Helimaastike disaineri Taavi Tulevi loodud heliinstallatsioon laotub ligikaudu 1000 ruutmeetrile ning kasutab 140-kanalilise heli edastamiseks 126 kõlarit. Näitusel näeb ka kunstnik Peeter Lauritsa poolt üles pildistatud fotopannood soome-ugri rahvaste looduskeskkonnast. Näituse sisearhitektuurse kontseptsiooni koostasid Jan Graps, Anne Määrmann ja Ken Kristjan Ruut.

Euroopa disainiauhinnaga (European Design Awards ehk ED-Awards) tunnustatakse silmapaistvate tulemuste eest parimaid Euroopa disainereid. Auhind on loodud Euroopas tegutsevate disainiajakirjade ühisel eestvedamisel ning seda tunnustab rahvusvaheline disaininõukogu.

Eestisse on Euroopa disainiauhindadelt varemalt tulnud kaks hõbedast preemiat ja üks pronks.

Loe püsinäituse "Uurali kaja" kohta lähemalt siit.