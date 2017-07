Pärnus lõppenud festivalil esinesid viie riigi väntorelimängijad

Väntorel ehk leierkast on mehaaniline muusikainstrument. Esimesed väntorelid valmistati Itaalias juba 18. sajandil, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Festivalil oli 16 osavõtjat viiest riigist: Soomest, Poolast, Rootsist, Taanist ja Eestist. Vanim festivalile toodud pill on üle 120 aasta vana.

Eestis on vaid kaks väntorelit, neist üks teatri- ja muusikamuuseumis. Mujal Euroopas on neid palju, näiteks Berliini festivalil oli 150 väntorelit.

"Võlu on see, et nad on tänaval. Sa ei pea kuskile minema, sa astud nende juurde, ajad juttu ja sa juba saadki nendega tuttvaks, kuulad muusikat. Teine on see, et see muuska on alati positiivne. Ma ei ole näinud ühtegi kurja väntorelimängijat. Ja see on ka tegelikult muuseum tänaval. Tänapäeval räägitakse, et muuseumid peavad tulema inimeste juurde, mitte inimesed muuseumide juurde. Kõik see mehaaniline muusika on ju üks osa muusikaajaloost. Aga tegelikult see on kõik seotud muusika salvestamise ajalooga," selgitas väntorelifestivali kunstiline juht Risto Lehiste.