Otseülekanne kell 20: jagatakse arhitektuuripreemiad

Lisaks kuulutatakse välja Eesti Sisearhitektide Liidu juhatuse ja Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna ühine Vello Asi nimeline tudengipreemia ning esitletakse raamatuid “Eesti Arhitektuuripreemiad 2017” ja „Ruumipilt 2017”.

Kõigi nomineeritud arhitektuuriobjektide ja nende autoritega saab tutvuda virtuaalnäitusel www.arhitektuuripreemiad.ee.

Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital nomineeris preemiale kolmest valdkonnast 25 objekti.

„Žürii eesmärk on olnud välja tuua ja esile tõsta valdkonna parimad saavutused. Auhinnakonkursi tulemused kokku annavad hea kuldlõike meie arhitektuurimaastikul toimuvast. Siia on koondunud tugevad ideed, targalt tehtud töö ja arhitektuuri lõpptarbija rahulolu. Sellisel viisil sündinud planeeringud, majad, ruumid ja maastikud kõnetavad kõige paremini avalikkust, tekitavad harjumuse tarbida head arhitektuuri ning tõstavad meie erialade mainet,“ rõõmustas Eero Jürgenson, žürii liige ja Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali esimees aastatel 2015-2017. Žüriisse kuulusid veel Ingrid Ruudi, Monika Järg, Peeter Pere, Paco Ulman, Siiri Vallner ja Merle Karro-Kalberg.

Eesti Arhitektide Liidu arhitekti aastapreemiale kandideerib tänavu viis objekti. Nominentide ja laureaadi osas langetas sel aastal otsuse tunnustatud Leedu arhitekt Vytautas Biekša, kes on arhitektuuribüroo Processoffice üks kolmest eestvedajast.

„Külastades tänavusi nomineeritud hooneid ja ka neid, mis on varasemalt ehitatud, avaldas mulle suurt muljet nende projektide kvaliteet, eriti avalikel hoonetel. Tundub, et on suur püüe modernsuse poole või isegi tahe mingil määral eksperimenteerida. Ilma igasuguse sentimentaalsuseta – uued hooned sepistavad Eesti identiteeti modernse ja julgena ja mulle on see väga sümpaatne,” sõnab Biekša.

Eesti Maastikuarhitektide Liidu konkursi žürii on sõelunud kandidaatide seast välja nominendid ning preemiate laureaadid kolmes kategoorias: Maastikuarhitektuuri tegu 2017, Aasta avalik ruum ja Tudengiprojekt .

Žüriis osalesid maastikuarhitektid Teele Nigola, Sirle Salmistu, Remi Kübar ja Valdeko Lukken ning arhitekt Urmo Mets.

Eesti Sisearhitektide Liit tähistab oma aastapreemiate väljaandmisega sel aastal tähtpäeva - preemiaid jagatakse 40. korda.

Konkursile laekus tähtajaks 70 tööd, mille seast valis rahvusvaheline žürii, koosseisus sisearhitekt Kees Spanjers (Holland), arhitekt Jan Skolimowski, sisearhitekt/disainer Kaido Kivi, sisearhitekt Pille Lausmäe ja disainiajaloolane Kai Lobjakas, välja 33 nominenti ja 4 preemiasaajat.

“Aastapreemiate konkursile esitatud suur hulk kvaliteetseid projekte üllatas žüriid. Avalike ja poolavalike interjööride, sealhulgas koolide, tervishoiuasutuste, büroode, jaekaubanduspindade, majutus- ja söögikohtade arvukus näitab järjest kasvavat hea disaini omaksvõttu Eesti ühiskonna kõikidel tasanditel. Hea disain aitab kaasa inimeste tervisele, turvalisusele, heaolule ning lõimib meie igapäevaellu ilu, mugavust ja kestlikkust. Arvestades tööde kvaliteeti ning geograafilist paiknemist üle kogu riigi, oli žüriil küllaltki raske valikuid teha, kuid lõpuks jõuti siiski otsuseni,” ütles Kees Spanjers.

Eesti Arhitektuuripreemiad 2017 auhinnatseremoonia toimub reedel, 8. detsembril kell 20:00 Vabal Laval Telliskivi Loomelinnakus.

Õhtut juhivad MARKUS HABAKUKK ja JÜRGEN GANSEN (Teater Kelm).

Valdkonna aastalõpupidu jätkub kell 23:00 ARHITEKTUURITIKSUGA, DJ-d SANDER MÖLDER ja PEETER EHALA.