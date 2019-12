Arvo Pärdi Keskus pälvis Kultuurkapitali arhitektuurivaldkonna peapreemia

"Oleme selle tunnustuse üle väga rõõmsad! Selle aasta arhitektuuripreemiatele kandideerisid muljet avaldavad projektid nii sisu kui vormi poolest, oli au olla nomineeritud nende hulgas. Arhitektid Enrique Sobejano ja Fuensanta Nieto on Arvo Pärdi Keskuses ühendanud veenvalt meie soovid ja oma nägemuse. Tulemuseks on maja, kus on väga hea olla, siinne õhkkond inspireerib," sõnas Arvo Pärdi Keskuse tegevjuht Anu Kivilo.

Arhitektuuripreemiatele esitati tänavu ligi 200 ettepanekut, mis on läbi aegade suurim kandidaatide arv. Žüriide tihedale sõelale jäi 65 teost, nominentide hulka pääsesid mitmed avalikud objektid ja linnaväljakud, restoranid, bürood, eramud ja näitused.

Arhitektuuri aastapreemia võitis Eesti Kunstiakadeemia uus hoone (KUU arhitektid), hea avaliku ruumi preemia pälvis kommunismiohvrite memoriaal ja ohvitseride mälestusmärk Maarjamäel (JVR Arhitektid, Ninja Stuudio, Stuudio Truus, Lidia Zarudnaya). Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemiaga tunnustati Valga keskväljakut (Franchi+Associati), Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemiate hulka mahtusid Park Hotell Viljandi, Eesti Kunstiakadeemia uus hoone, Suure-Jaani tervisekoda ja Tallinna lastehaigla vastsündinute ja imikute osakond.

Arvo Pärdi Keskuse hoone oli nomineeritud kolmene preemiale: Eesti Arhitektide Liidu aastapreemiale, Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemiale ning Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali aastapreemiale (arhitektuur 2019).