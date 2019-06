Maarjamäe memoriaal pälvis rahvusvahelise arhitektuuriauhinna

Maarjamäe kommunismiohvrite memoriaal pälvis rahvusvahelise arhitektuuripreemia The International Architecture Awards, mille kohaselt peetakse memoriaali maailma üheks parimaks objektiks muuseumite ja kultuurihoonete kategoorias. Eesti objekt sai maailma arhitektuuripreema laureaadiks esimest korda ajaloos.

Chicago arhitektuuri- ja disainimuuseum Athenaeum ning Euroopa arhitektuurikunsti disaini ja linnauuringute keskuse poolt korraldatavate maailma arhitektuuripreemiate nominentide hulka pääses tänavu 350 objekti, mille 26 kategooriast valiti juuni lõpus 120 laureaati.

"Need 120 hoonet on maailma parimad ja esindavad uut kaasaegset arhitektuuri," ütles Chicago Athenaeumi president Christian Narkiewicz-Laine. "Maailma arhitektuuripreemiatega tõstame esile hämmastavat tööd, mida on teinud andekatest arhitektuuridest visionäärid, kelle talent ja innovatsioon loob kõneainet, mis kestab põlvkondi."

Muuseumite ja kultuurihoonete kategoorias parimate sekka valitud Maarjamäe mommunismiohvrite memoriaali autorid on kõrge rahvusvahelise tunnustuse üle uhked ja tänulikud: "Loodetavasti aitab saadud tunnustus tõmmata rohem tähelepanu ka Eesti arhitektuurile ja maastikuarhitektuurile tervikuna."

Lähinaabritest pälvisid maailma arhitektuuripreemiad koolide ja ülikoolide kategoorias Soome arhitektuuribüroo Verstas Architects (Aalto Ülikooli kampus Väre Espoos) ning Taani arhitektuuribüroo C.F. Møller Architects (koolikompleks "The Heart" Ikastis).

Tänavuste maailma parimate arhitektuuriobjektide näitus avatakse 13. septembril Ateena näitusekeskuses Contemporary Space Athens.