Arhitektuuripreemiatele esitati tänavu rekordarv töid

Eesti arhitektuuri aastapreemiaid antakse tänavu välja juba viiendat korda. Kolme loomeliidu (Eesti Arhitektide Liit, Eesti Sisearhitektide Liit ja Eesti Maastikuarhitektide Liit) poolt koostöös Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitaliga välja antavate arhitektuuripreemiatega tunnustatakse silmapaistvamaid saavutusi Eesti kaasaegses arhitektuuris.

"Arhitektuuripreemiatele laekus kokku 150 tööd, mis on läbi aegade suurim kandidaatide arv. Tööde rohkus ja iga-aastane juurdekasv on selge märk sellest, et Eesti arhitektuur on võimsalt arenemas ning on maailmakontekstis heal tasemel," kommenteeris Eesti Arhitektuuripreemiad 2019 kuraator Aljona Galazan.

Eesti Arhitektide Liidu aastapreemiatele esitati 42 tööd, Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemiatele 91 töö ning Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemiatele 17 tööd. Sügisel lisandub kandidaate ka loomeliitude tudengipreemiatele ning Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali preemiatele.

Arhitektuuripreemiad 2019 pidulik auhinnatseremoonia toimub 6. detsembril Tartus, Kammivabrikus. Esitatud tööde seast valivad loomeliitude ja Kultuurkapitali esindajatest moodustatud žüriid nominendid, kes avalikustatakse septembris.