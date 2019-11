Merle Karro-Kalberg Tartu arhitektuurist: me toome elurikkuse linnapilti tagasi

Kultuurisaade "OP" rändas sel korral Tartusse, et uurida, kuidas on viimasel ajal Tartu linnapilt muutunud ning millised on 2024. aasta kultuuripealinna arenguplaanid.

Maastikuarhitekt Merle Karro-Kalberg selgitas, et tulevikuvisioonis peaks elurikkus Tartu linnapilti tagasi tulema. "Me katsetame seda, kuidas inimene ja loodus saaksid koos eksisteerida niiviisi, et mõlemad saaksid sellest olemisest midagi," ütles ta ja lisas, et Tartu linnapildis on tehtud palju häid samme, et seda nüüdisajastada, aga kui vaadata kesklinna parkide poole, siis need on üsna üheülbalised.

"Tartut on avatud inimestele väga suure missioonitundega ning väikeste projektidega, mis aga kõik kõlavad kokku," tõdes ta ja rõhutas, et Tartusse on mitmed skulptuurid asetatud niimoodi, et sul tekib nendega dialoog. "Sa saad aru, et sul on võimalik kellegi kõrval istuda, temaga pilti teha või käest kinni hoida."

Karro-Kalberg rõhutas, et Tartu tüürib üha rohkem selle poole, et linn oleks rohkem inimesele, mitte nii väga autole. "Tartu on sellise suurusega linn, kus on võimalik neid põhimõtteid läbi viia," mainis ta.

Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus tõi välja, et kuna ta on elanud Tartus vaid kaheksa aastat ning seetõttu on tal lemmikpiirkonda linnast väga raske leida. "Minu jaoks on täielik üllatus, kui linnalik linn tegelikult Tartu on, ta on võrdlemisi kompaktne ning seetõttu on kõik linnaosad nii sidusalt kokku toodud."