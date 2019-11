Ingomar Vihmar lavastusest "Kummitused": Ibseni nimi teeb inimesed ettevaatlikuks

Ingomar Vihmar on lavale toonud ka tänapäevaseid näidendeid, aga aeg-ajalt tõmbab klassika juurde, vahendas "Aktuaalne kaamera". Ta kinnitas, et on Ibsenit ka varem lavastanud. "Jama on sellega, et millegipärast teeb nimi Ibsen inimesi ettevaatlikuks," ütles ta ja lisas, et seal on mingisugused mustrid või ettekujutused, arvatakse, et see on hästi raske ja keegi midagi aru ei saa."

Nils Mattias Steinberg mängib lavastuses Helene Alvingu poega Osvaldit. See on Endlas juba neljas lavastus. kus ta kaasa teeb. Näitleja kinnitas, et klassika on talle meele järele. "Ausalt öeldes ma ei oskagi öelda, kas on midagi, mida ma ei taha mängida, sellist üldistust ma teha ei julgeks," ütles ta ja lisas, et klassika on igal juhul väga huvitav. "Ta on klaasika ikkagi põhjusega, ta peab vastu sellele ajahambale."