Endlas esietendub ajalooline komöödia "Pidusöök"

Lavastaja Henrik Kalmet ütles "Aktuaalsele kaamerale", et mõte midagi Pärnus teha tuli sellest, et Endlas on väga hea trupp, ja võimalus midagi suurel laval teha räägib iseenda eest. Endla loominguline juht Ingomar Vihmar andis samuti oma heakskiidu.

"Siis me mõtlesime, et siin on suur lava ja suur lava nõuab mingit suurvormi. Ja kust need suurvormid ikka alguse saavad kui antiigist. Siis me hakkasime sealt otsima ja jõudsime Xenophoni ja Platoni "Pidusöögini"," rääkis Kalmet.

"Prooviperiood on läinud väga toredalt, Pärnu ise on olnud väga mõnus. Me oleme need kolm viimast suvitajat, kes on siia jäänud - suveperioodil alustasime. Selle trupiga on olnud väga tore koostööd teha. See on natuke ebastandardne olukord, et meil on ka rohkem kui üks lavastaja, aga trupp on seda aktsepteerinud, ise võtnud ka loomingulise positsiooni ja pakuvad ise välja. Väga hea loominguline koostöö ja vabadus on olnud," lisas ta.

Üht tegelastest mängib Märt Avandi. "Minu tegelase nimi on Agathon. Ta on üks tähtsamaid tegelasi - näitekirjanik, vastne tragöödiavõistluse võitja, oma populaarsuse tipul sel ajahetkel, aastal 416 enne Kristust, ja ta teadvustab seda endale täiel määral," selgitas Avandi.

Sander Rebane mängib kõige nooremat tegelast. "On küll tore roll. Siin on, mida läbi hammustada, küll," ütles Pausaniase osatäitja.

"Pidusöögiga" on selline lugu, et vaevalt oli piletimüük avatud, kui kohe läks suureks ostmiseks. Žanri järgi on tegemist ajaloolise komöödiaga, tegijad on komöödiatest tuntud ja nii loodetakse nalja saada. Kalmeti sõnul loodetavasti saabki.

Ta lisas, et huumor on hea viis, kuidas edasi anda ka olulisemaid ja tõsisemaid teemasid.