Aino Kallase preemia pälvis organist Ene Salumäe.

Eesti organist, kirikumuusik ja koorijuht Ene Salumäe esineb regulaarselt Eestis ja mujal Euroopas, lisaks on ta andnud kontserte Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Jaapanis ja Venemaal. Ta on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, ning tal on magistrikraad Sibeliuse akadeemiast Helsingist.

Ene Salumäe on tuntud organist Soomes. Ta on esinenud Helsingin Urkukesä-orelifestivaalil, ning ta töötas organistina Helsingi Toomkirikus aastatel 1994-95.

Ene Salumäe emapoolne vanaema on pärit Reigist Hiiumaalt, ning üks ta sugulastest on mainitud Aino Kallase inspiratsiooniallikana, kui ta kirjutas oma teost "Reigi õpetaja". Salumäe vanaisa Eduard Salumäe oli soomepoiss ja isa Jaak Salumäe ning mitmed ta onud on arendanud kultuurisilda Eesti ja Soome vahel.

Aino Kallase preemiat hakati välja andma 2004. aastal. Soome ja Eesti vahelise kultuurisilla ehitaja Aino Kallase nime kandva auhinnaga tunnustatakse eestlastest üksikisikuid või kollektiive, kel on märkimisväärseid teeneid Eesti-Soome kultuurisuhete arendamisel. Auhinna on pälvinud varem muuhulgas ajakirjanik Kulle Raig, professor Rein Veidemann ja tõlkija Piret Saluri.