Balti keti näituse viimane vestlusõhtu annab sõna noortele

22. novembril kell 18 toimuv Tegusate Eesti Noorte korraldatud arutelu võtab vaatluse alla vabas ühiskonnas üles kasvanud noorte vastutustunde oma riigi ees. Vestlusõhtul mõtiskletakse, mida saab lumehelbekeste põlvkond aastakümnete pärast meenutada ning tõdeda, et see tõi kaasa muudatusi ühiskondlikus elus ja suurendas põlvkonna ühtekuuluvustunnet. Arutelus osalevad Eesti Noorteühenduse Liidu esimees Roger Tibar, isetekkelise tantsupeo peakorraldaja Antero Noor ning kliimastreikide korraldaja Kristin Siil. Modereerib riigikogu liige Jaak Juske.



"Balti ketist rääkimine on äärmiselt oluline, sest noored ei tohi unustada seda võimast julgustükki, mille eest vastutavad meie emad, isad, vanaemad ja vanaisad," ütles Tegusate Eesti Noorte juhatuse liige Jan Robert Janson. "Tänu kõigile vapratele eestlastele, lätlastele ja leedukatele, kes too päev, 1989. aastal õlg õla kõrval seisid, saame meie elada vabades ning demokraatlikes riikides. Me võlgneme neile oma vabaduse," lisas Janson.



Sellel sügisel möödus 30 aastat Ida-Euroopa vabanemisest ning Balti ketil on sealjuures tähtis roll. "Balti kett oli märgiline sündmus ning kooliõpilastele on see tuttav ennekõike ajalootunnist. Seekordse vestlusõhtuga aga tuleme ajaloost tänapäeva", rääkis Vabamu tegevdirektor Keiu Telve. "Milline ühiskondlik vastutus on meil täna? Millisel juhul oleksid eestlased uuesti valmis külg külje kõrval seisma? Ning kuidas üldse Balti keti näide nooremaid põlvkondasid kõnetab? Just sellised küsimused on tuleval reedel luubi all," lisas Telve.



30. novembril uksed sulgev elamusnäitus "Balti kett 30. Üks ajalugu, kaks miljonit lugu" räägib regiooni elanikkonna suurimast püüdlusest iseseisvuse ja vabaduse poole. Liigutavatel meenutustel ja helisalvestistel põhinev näitus on pühendatud kõikidele inimestele, kes sel päeval Balti ketis osalesid või sündmusele eemalt kaasa elasid. Kuni 30. novembrini on näitus avatud iga päev kell 12–18.