TLÜ akadeemilises raamatukogus avatakse näitus "Balti kett 30"

23. augustil 1989 toimunud Balti kett (läti k Baltijas cels – Balti tee; leedu k Baltijos kelias – Balti tee) oli Baltimaade suurimaid poliitilisi massimeeleavaldusi Nõukogude okupatsiooni vastu, millega demonstreeriti eestlaste, lätlaste ja leedulaste vabadus- ja iseseisvustahet ning solidaarsust. Umbes 2 miljonit käsikäes seisvat inimest ühendava 675,5 kilomeetrise elava ketiga Tallinnast üle Riia Vilniuseni tuletati meelde Molotov-Ribbentropi pakti sõlmimise aastapäeva täpselt 50 aastat varem, mille salaprotokollid viisid 1940. aastal Eesti, Läti ja Leedu okupeerimise ning annekteerimiseni Nõukogude Liidu poolt.

Väljapanek "Balti kett 30" on Läti Vabariigi 100 juubeli kultuuriprogrammi üks tähtüritusi, kuid selle sündmuse tähendus on sama oluline ka Eestile ja Leedule. Ajaloolisi ülesvõtteid ja dokumente tutvustav näitus on pühendatud selle ürituse organiseerinud ning rahvusvahelise tunnustuse pälvinud poliitilistele rahvaliikumistele – Rahvarinne Eestis, Tautas Fronte Lätis ja Sajudis Leedus. 2009. aastal tunnistas UNESCO Balti keti vägivallatu vastupanu suurepäraseks näiteks ja Balti ketti puudutavad dokumendid kanti UNESCO maailma mälu registrisse.

Läti rahvusarhiivi organiseeritud ja koostatud foto- ja videonäitus (kuraator Meldra Usenko) valmis koostöös Leedu riikliku keskarhiivi ja Eesti rahvusarhiiviga. Näitust toetab Läti Suursaatkond Tallinnas. Näituse koordinaator on Harry Liivrand.

Näitus jääb avatuks 31. jaanuarini 2020.