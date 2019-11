Eesti pianistide konkursi võitsid Tähe-Lee Liiv ja Mantas Šernius

Üheksanda Eesti pianistide konkursi tulemused selgusid reedel, 29. novembril Eesti muusika- ja teatriakadeemia kontserdi- ja teatrimajas pärast konkursi teist finaalkontserti. 27 osaleja seast jõudis finaali kuus pianisti.

Tähe-Lee Liiv õpib Tallinna muusikakeskkoolis Marrit Gerretz-Traksmanni ja professor Ivari Ilja käe all ja Sibeliuse noorteakadeemias Hui-Ying Liu-Tawastjerna juhendusel. Tähe-Lee on pälvinud preemiaid arvukatel konkurssidel ning on soleerinud Pärnu linnaorkestriga, Chioggia ja Alion Baltic sümfooniaorkestritega, Virumaa kammerorkestriga. 2019 kevadel debüteeris ta New Yorgis Merkin Hallis New York Camerata orkestriga.

Mantas Šernius (sündinud 1994) alustas klaveriõpinguid 2001. aastal Druskininkai muusikakoolis Leedus. Alates 2015. aastast on Mantas Eesti muusika- ja teatriakadeemias prof Ivari Ilja õpilane, töötades ka magistrikraadi omandamise suunas kammermuusika alal, milles teda juhendab prof Marje Lohuaru. Mantas on kogunud auhindu mitmetelt rahvusvahelistelt pianistide konkurssidelt.

Osalejaid hindas rahvusvaheline žürii koosseisus Graham Scott (Suurbritanna), Jurgis Karnavičius (Leedu), Niklas Pokki (Soome), Ivari Ilja ja Mati Mikalai.

Žürii esimees Graham Scott märkis, et mängijad olid isikupärase stiiliga, mis tegi hindamise keeruliseks, kuid lõpplahendusega jõuti kompromissini. Scott kiitis ka klaverimängijate ettevalmistust. "Eesti võib end julgelt klaverirahvaks pidada, kui 1,3-miljonilise rahvastiku juures saab sellisel tasemel konkurssi pidada," lausus ta.

Konkursi esimestes voorudes esitasid pianistid pea kaks tundi soolokava ilma noodita. Finaalvoorus kõlasid tuntud klaverikontserdid ja võistlejad soleerisid Eesti riikliku sümfooniaorkestri ees, dirigeeris Jaan Ots.

Pianistidele pandi välja arvukalt eripreemiaid. Kõik laureaadid saavad sessiooni fotograaf Kaupo Kikkasega. Esinemise Eesti riikliku sümfooniaorkestriga sai Sven-Sander Šestakov. Mantas Šernius pälvis esinemise Pärnu linnaorkestriga ja kontserdi Eesti kontserdilt. Tähe-Lee Liiv sai Tallinna filharmoonia eripreemia, milleks on esinemine Tallinna kammerorkestriga, samuti kontserdi Kadrioru Lossimuusika kontserdisarjas. Kõik konkursi laureaadid ja diplomandid pälvisid rahalised kultuurkapitali preemiad.

Eesti klaveriõpetajate ühingu perspektiivikale pianistile mõeldud tulevikulootuse preemia pälvis Sofia Khvichia. Eesti muusika- ja teatriakadeemia eripreemia õppereisi kujul saab Evita Lohu. Konkursi kohustusliku teose, helilooja Pärt Uusbergi "Hingelinnutee I" parima esituse preemia sai Lea Valiulina.

Konkursi korraldas Eesti muusika- ja teatriakadeemia ja Eesti pianistide liit.