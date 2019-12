Tallinn Fringe Festivali näeb etteasteid burleskist impromuusikalini

8.–14. detsembrini toimub teatrifestival Tallinn Fringe Festival, mis toetub Fringe festivalide üleilmsele kontseptsioonile ja on võtnud eeskujuks kunstifestivali Edinburgh Fringe Festival.

Platvorm on avatud kõikvõimalikele artistidele, stiilidele, žanritele, piiranguid ei ole. Festivalil näeb püstijalakomöödiat Venemaalt, Bulgaariast ja Soomest, tsirkust Leedust, improteatrit Taanist ja palju muud burleskist improvisatoorse muusikalini.

Seekordse festivali etendused toimuvad seitsme päeva jooksul kahes kohas Tallinnas – klubis Heldeke ja Kellerteatris.

Festivalil etendub Leedu artisti Marija Baranauskaite "The Sofa Project", kus uuritakse, milline on sohvade ja diivanite roll inimese elus. Kas sohval võib olla teadvus ja kas diivan võib olla ise publik või esineja laval? Marija seob oma lavastuses tsirkuse ja komöödiateatri elemente.

Festivali külastajal on võimalus näha ka rahvusvaheliselt tunnustatud koomiku Oleg Denisovi (Venemaa), kel on varasemalt etendunud kolm püstijalakomöödia soololavastust Edinburghi Fringe festivalil. Oleg uurib oma poliitilis-satiirilises lavastuses, kuidas inimesed saavad elada pettekujutluste ja illusioonidega ajal, mil tõde on surnud. Teda huvitavad teemad, nagu sõnavabadus, valeuudised, maagiline realism, poliitika ja poliitikute düsfunktsionaalsus.

NUKU näitleja Sandra Lange toob festivalikülastaja ette sõnatu burleskiparoodia, mille peategelane on üksik vananev Madame Brigitte, kes on armukese võrgutamiseks nõus kõik mängu panema.