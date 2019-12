Tartu ülikooli muuseumi uuel püsinäitusel on nii haruldasi ürikuid kui ka nostalgiat

Tartu ülikooli muuseumi uuel püsinäitusel "Minu elu ülikool" on püütud elustada ülikooli vaim ja seda läbi väga eriliste esemete. Muuseumi direktor Mariann Raisma ütles ERR-ile, et näiteks on väljas 17. sajandist Gustav II Adolfi portree ja Urho Kaleva Kekkoneni suusad.

Neile lisanduvad veel minimaketid erinevate ajastute ühikatubadest ja tuntud vilistlaste meenutused. Toomemäel asus ligi 200 aastat ülikooli raamatukogu, mis on samuti näituse kontekstis tähenduslik. "Raamatukogu on tegelikult olnud läbi sajandite ülikooli südameks ja minu arvates on väga sümboolne, et just siin ajaloolistes raamatukogu ruumides räägime nüüd seda ülikooli lugu," ütles Raisma.

Tartu ülikoolis on kokku õppinud umbes 180 000 tudengit. Näituse eesmärk on osutada sellele, kui palju mõjutab ülikool meist igaühe elu. "Kui inimesed, kes siia tulevad, tuletavad meelde oma ülikoolipõlve ja hakkavad meenutama ja mõtestama ülikooli rolli oma elus, siis ma arvan, et see näitus on oma eesmärgi täitnud," selgitas muuseumi direktor.

Ülikooli muuseumi järgmine suur siht saab olema Tartu ülikooli 400. sünnipäeva näitus.