Kadrioru kunstimuuseumi näitus toob Tartu Ülikooli kunstikogu kapist välja

Kunstimuuseumi ja Tartu Ülikooli muuseumi ühisnäitusel saab esimest korda tervikliku ülevaate ülikooli kunstikogust ja selle kujunemisest. Vaataja ette tuuakse ülikooli kunstivara paremad palad ja neist vormunud jõujooned, rääkides sealjuures avameelselt ka akadeemilise kunstikogu saatusest ja probleemidest. Kunsti ja teaduse võimet siduda eri aegu ja teadmisi visualiseerib ka näituse avapilt – Enn Põldroosi maalitud seinapannoo "Universitas Tartuensis" (vt pilti eespool).

"Näituse pealkiri on "Ars Academica", aga see ei tähenda seda, et see näitus oleks akadeemilisest kunstist kui niisugusest. See näitus on akadeemilise õppeasutuse ja teadusasutuse kunstikogust. See näitab kuidas kunst ja teadus on läbi aegade olnud sümbioosis, kuidas nad on põimunud, üksteist toetanud. Kui me vaatame professorite portreid, siis tänu kunstnike abile on need teadlased esile tõstetud, nad on meie ees ikka veel," selgitas "Aktuaalsele kaamerale" kuraator Tiina-Mall Kreem.

Näitus "Ars academica. Tartu Ülikooli kunstikogu" on pühendatud Eesti rahvusülikooli 100. aastapäevale ja avaneb 1. novembril kell 17 Kadrioru kunstimuuseumis.