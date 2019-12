Digikultuuriaasta sai särtsu sisse

Kuigi 2020. aasta alguseni on veel mõni nädal, anti 12. detsembril teema-aasta teatepulk Eesti laulu ja tantsu juubeliaastalt üle digikultuuri aastale. Sel puhul toimub Tallinnas näiteks laulupeoaasta korraldajatele tänukontsert. Tartus, Eesti Rahva Muuseumis aga alustatakse digikultuuri-aasta sisuüritusega ja tutvustatakse uut eksponaati – laastutablood.

Mida digikultuuri all üldse mõista ning mis on uue teema-aasta eesmärgid, sellest rääkis digikultuuriaasta vedaja Martin Aadamsoo: "Peaaegu kogu kultuur, mis tänapäeval luuakse, levitatakse ja kasutatakse, on ühel või teisel moel digitaalne. Me vaatamegi digikultuuri kui seda osa kultuurist, mida tehakse või tarbitakse nutikate digitaalsete seadmete abil. Ja kui me selle aasta eesmärkide üle mõtlesime, siis üks suur läbiv eesmärk on muuta kultuur üheks osaks e-eesti eduloost."

Siinkohal võib digikultuuri näitena tuua Eesti Rahva Muuseumi targa pileti, mis vahetab eksponaate tutvustavate tekstide keelt, kuid samas kogub ka avaandmeid, mida siis kasutada külastajate statistika jälgimiseks või võrdlemiseks turistide üldise statistikaga. Või näiteks tutvustusel olev laastutabloo, mille autoriks kunstnik Timo Toots.

"Tegelikult kultuur juba on kolinud digimaailma ära ja selle aasta jooksul me tahamegi juhtida inimeste tähelepanu sellele, et kultuur, milles me elame, on digitaalselt loodud ja levitatud."

Just uue sisu loomine näiteks olemasolevast pärandist on Aadamsoo sõnul digikultuur ehk üks huvitavamaid protsesse. Samas annab digikultuur võimaluse rohkematele inimestele kultuuri levitada ja samas neid ka läbi olemasoleva inspireerida.

"Mõtleme näiteks kogu Eesti filmipärandile, mille me tahame selle aasta jooksul panna tasuta interneti kõikidele vaatamiseks, mõtleme näiteks meie Eesti muusika pärandile, mis praegu ei ole eriti hästi kättesaadav internetis, et kui noored inimesed hakkavad seda tohutut varasalve läbi sobrama, otsima sealt huvitavaid asju ja sellest uut asja tegema, uut sisu tekitama, siis see on see koht, kus asi läheb tõesti huvitavamaks," rääkis Aadamsoo.