Laulu- ja tantsupeo korraldajad andsid teatepulga edasi digikultuuri-aasta vedajatele

Järgmine aasta on kuulutatud digikultuuri teema-aastaks. Neljapäeval andsid eelmise, laulu- ja tantsupeo juubeliaasta korraldajad sümboolse pastlapaari üle eesti mäluasutuste esindajale, rahvusraamatukogu direktorile Janne Andresoole.

Uue teema-aasta eesmärk on toetada digilahendustega Eesti elava kultuuri ja pärandi jõudmist uute põlvkondadeni. Digikultuuri-aasta sai neljapäeval avalöögi Tartus, Eesti rahva muuseumis (ERM) koosolekuga "Digikultuuri kohting". Ühtlasi tutvustati uut püsieksponaati Laastutabloo, mis kuvab reaalajas avaandmeid Eesti elust alates raamatulaenutustest kuni lehmade piimaannini.

"Soovime digikultuuri aastal arutada, mida tähendab tänapäeval muuseum, tehnoloogia ja kuidas kasutada digilahendusi ERM-is ja üldse kultuurivaldkonnas, mida teha erineva teabega avaandmete näol, mis kogunevad kas või meie uuest piletisüsteemist, et neid analüüsida ja kasutada," kirjeldas ERM-i avalike suhete juht Kalmar Kurs.

"Oleme valmis võõrustama koole, õpilasi, tehnoloogiahuvilisi külastajaid eraldi digituuril ERM-is, et rääkida, millised on meie tehnoloogilised lahendused täna ja mida me tahame edasi teha," lisas ta.