Eesti filmi instituut ja filmiarhiiv plaanivad kahe aastaga digiteerida 120 tundi kroonikafilme

Eesti filmi instituut ja filmiarhiiv on võtnud eesmärgiks alanud digikultuuri aastal ning sellele järgneval aastal digiteerida 120 tundi kroonikafilme. Sel aastal ootab digiteerimist kolm täispikka nõukogudeaegset mängufilmi.

Tallinnfilmi kollektsioonist on digiteeritud 200 filmi, nende seas nii mängu- dokumentaal-, kui ka animafilme – oma järge on ootamas veel 600 filmi.

"Viimane film, mis nüüd valmis sai, oli "Valge Laev". See sai valmis eelmisel aastal ja seda näidati Lübecki põhjamaade filmipäevadel," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" filmiinstituudi pärandiosakonna juhataja Rain Põdra.

"Sel aastal samuti, kuna Lübeci põhjamaade filmipäevad soovivad ka edaspidi meie filme näidata, siis Tallinnfilmi filmidest valmivad "Karge meri", "Veealused karid" ja "Ühe küla mehed"," lisas Põdra.

Lisaks filmipärandi säilitamisele ongi üks väljund just välismaised festivalid ja välispublik, nii on näiteks mängufilm ""Hukkunud Alpinisti" hotell" olnud edukas Ameerika Ühendriikides. Filmiarhiiv digiteerib järgmise kahe aasta jooksul 120 tundi filmikroonikat "Nõukogude Eesti".

"Need filmid on kavas kahe aasta jooksul digiteerida. Digiteerimine ei tähenda ainult skannerisse paigutamist, vaid ka ettevalmistust filmilindiga, puhastamist ja vajaduse korral parandamist, digiteerimist 4K resolutsiooni ja kirjeldamist filmiinfosüsteemis SIS ja Eesti filmi andmebaasis," kirjeldas filmiarhiivi peaspetsialist Kadi Sikka.

"See kõik mahub kahe aasta sisse. Edasi on tegevuskava raames plaanis digiteerida Tallinnfilmi ja ERR-i filmipärandit," lisas Sikka.

Filmiarhiivis on tuhat tundi materjali, sellest on digiteeritud 10 protsenti ja sellest 10 protsendist tuleb üks osa uuesti digiteerida, et pilt vastaks praegustele standarditele. Neljapäeval lõpeb ka hange, mis selgitab välja, kes hakkab vanade ringvaadete projektis digiteerimisteenust osutama.