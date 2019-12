Mart Juure raamatusoovitused hõlmavad seekord peamiselt mälestusi

Pimedatel õhtutel on raamat parimaks seltsiliseks. "Prillitoosi" valvelugejal Mart Juurel on mitu soovitust varnast võtta.

"Kui on valida, kas lugeda keskpärast romaani või mõnda mälestusteraamatut, siis tasuks valida mälestused," kinnitas Juur.

Gordy Jõelaiu "Õnne peab ka olema" pole Juure sõnul üldse mingi tavaline mälestusteraamat. "Igati väärt ja põnev raamat, naljakas ka. Soovitan kõikidel lugeda linnapoisist bussijuhiks saanud mälestusi Eesti Wabariigi aegadest," sõnas ta.

Aarne Rubeni kirjutatud "Öönaine valguses ja varjus" räägib 12 lugu ajaloo äärealadel tegutsenud inimestest. Lugusid leiab nii taarausulistest kui ka lõbumaja pidajatest. "Seda raamatut on lugeda väga huvitav ja kohati ka väga naljakas kogemus, sest ega autor Aarne Ruben ühtegi viidet ei anna, kust tema väited pärit on. Mistõttu vahepeal jääb mulje, et tegu on sellise hulluks läinud Vikipeedia lugemisega."

Juure sõnul armastab tema väga reisiraamatuid, kuigi reisida ta ei viitsi. "Just selline seikluslik lugu on David Granni "Kadunud linn", mis räägib Inglise legendaarsest maadeavastajast Percy Fawcettist," iseloomustas Juur. Korsika saart tasub aga avastada Dorothy Carringtoni teosega "Korsika. Graniitsaare portree".

Mõlemad reisiraamatud on Juurel aga endiselt pooleli, kuna vahele tuli Volker Kutcheri krimiromaan "Märg kala". Sally Rooney "Vestlused sõpradega" on aga vaimukas, südamlik ja pingeline noorteromaan.