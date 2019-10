Mart Juure raamatusoovitused: palju Tartut ja natuke nalja

Tavakohaselt vana raamatuga alustades hoidis Juur käes 1977. aastal Loomingu Raamatukogus ilmunud "Noorte autorite antoloogiat" ja luges ette Kajar Pruuli luuletuse. Kogumik sisaldab veel teisigi tänaseks tuntud autoreid: Doris Kareva, Rein Raud, Priidu Beier jt.

Mudlumi romaani "Poola poisid" nimetas Juur sõgedaks ja täiesti ainulaadseks teoseks eesti kirjanduses: kuigi tegevus toimuks justkui Poolas, on see väljamõeldud maailm, mille kirjanik on täitnud fantastiliste, jaburate ja naljakate tegelastega.

Kõik, kes arvavad, et vanasti oli rohelisem, naised ilusamad ja bändid paremad ja lisaks kauneim linn on Eestis Tartu, peaksid oma hingekeeli helistama laskma Mart Kivastiku "Taevatrepi", sisendas Juur. "See romaan on nagu suvine Tartu, soe, laisk, salapärane ja kohati ka igav," nentis Mart Juur.

Malle Salupere "Kirjad Karlova mõisast" jutustab vene kultuuris tähtsast isikust Fadei Bulgarinist, kes ostis Vene impeeriumi ametnikuna Karlova mõisa. Tuleb juttu ka suhetest eestlastega, mis olid kohati lõbusad.

Viimasena haaras Mart Juur Tänapäeva "Punase raamatu" sarjas ilmunud Aleksei Salnikovi romaani "Petrovid gripi küüsis". "Me ei lahkugi muide Tartust, sest tänapäeva vene kirjanduse suurkuju Aleksei Salnikov on sündinud Tartus," märkis Juur. Teos ei räägi küll Tartust, vaid Jekaterinburgist, ning, nagu nimi ütleb, perekond Petrovidest, kes järjest tõppe jäävad.