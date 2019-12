Žanriülene produtsent ning helivõlur Bert Prikenfeld tähistab tantsumuusikaprojekti Bert On Beats kümnendat aastapäeva kohast pealkirja kandva plaadiga "Ten". Siia on valitud pea kolmeaastase tööprotsessi tulemusena magusaimad palad, kus Prikenfeld on jätnud kõrvale varasemad Ladina-Ameerika ja Aafrika kõlad ning sekeldab rohkem masinlikus sfääris.

Kümnest ühikust koosneva albumi algus suudab saavutada oma kolme ja poole minutilise kestusega võimsa kvaliteedi: helide dramaatiline värelus manab kuulaja kesknärvisüsteemi panoraami mõnest mitmesajamiljonilise eelarvega ulmefilmist. Monumentaalsed kajad jätkuvad ka loos "Prince of Bounce", kus varasemaid mõjutusi pole päris ära unustatud ning etnovilede saatel paiskub valla potentsist pungil pralineekarp.

Järgnev allub veelgi paremini techno-žanri kvalifikatsioonile, mida Prikenfeld on otsima asunud: selleks on nii koos peosarja MÜRK residendi Artur Läätsega vormitud "Chase in Loop", mis muutub kohati väga tihkeks bassiassortiiks, kui ka sündilik "Stromka Breeze", mis peidab oma malbe nime taga küll märksa lõikavamat raputust. Samas "Amiga Atari Happy Harakiri" elektronvärelused meenutavad jällegi aasta tagasi välja antud EPd "Freak By Nature".

Paksud sügavad biidid, autoriteetne produktsioon, plahvatusohtlikud techno-kõmad ning igas loos tuntav industriaalne tekstuur moodustavad terviku, mis suudab vältida liigset eklektilisust. Karp on lahti, kompvekid on otsas, aga isutab endiselt. Techno-album par excellence!