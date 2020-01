Uus artiklisari kultuuriportaalis: 21. sajandi 50 olulist romaani

Tihti võib raamatute kohta kuulda skeptilisi kommentaare, et neid loetakse järjest vähem, need on mõttetult kallid ja üleüldse oli vanasti rohi rohelisem. Lugemisharjumuse uuringud näitavad sõltuvalt metoodikast, et keskmine inimene loeb Euroopas ja USAs aastas 5-6 raamatut ja üle 10 raamatu aastas lugev inimene kuulub juba "suurte lugejate" hulka. Kui vaadata ka meil avaldatavaid aasta müüduimate raamatute nimekirju, siis torkab seal silma tõlgitud ilukirjanduse vähesus – neid on esisajas reeglina vähem kui kümme. Seda on teiste korraliku lugemistraditsiooniga riikidega võrreldes vähe ning ilmselt on põhjuseid terve rida. Kindlasti on oluline ka hind, mis väikeste tiraažide tõttu on meie raamatuhinnad kergitanud kohati väga kõrgeks.

Teine osalt eelmisega seotud põhjus on meie hea keeleoskus, mis paneb võõrkeelset kirjandust sageli ostma originaalkeeles või soodsa hinnaga ingliskeelse paperbackina. Aga nende praktiliste kaalutluste kõrval on üks probleem ka väga suur valik – raamatuid ilmub palju, tihti ka häid, aga umbes 4000 aasta jooksul ilmuva eestikeelse raamatu seas pole nii lihtne orienteeruda, lisaks veel võõrkeelsed teosed. Ka ei ole realistlik, et kõik olulised teosed saaksid piisavalt tähelepanu kultuuriajakirjanduses või muus meedias – nii on Eestis kummaliselt tavaline nähtus, et ühel või teisel põhjusel pooles muus maailmas äärmiselt suurt tähelepanu saanud teos kukub Eestis läbi, nii müügi kui tähelepanu poolest. Eriti sageli juhtub seda ilukirjandusega.

Hea kirjandus ei saanud otsa XIX ega XX sajandiga ja ka tähelepanuväärset ilukirjandust avaldatakse maailmas hulganisti. Et anda väike ülevaade XXI sajandi maailma ilukirjandusest, ilmub järgmise 25 nädala jooksul nimekiri 50 soovituslikust ilukirjanduslikust teosest. Loomulikult on see nimekiri subjektiivne ja vaieldav, kuid eesmärgiks on anda nimekiri, mis võtab kokku XXI sajandi esimese kahe kümnendi ilukirjandusliku näo, niipaljukest kui see võimalik. Eraldi nimekirja saaks teha aimekirjandusest, lastekirjandusest või kas või eneseabiraamatutest, kuid siin on valikus ilukirjanduslikud teosed.

Sarnaseid nimekirju on koostanud maailma mitmed tähtsamad väljaanded, kuid tihti on probleemiks oma kodumaa kirjanduse ületähtsustamine. Olen üritanud nimekirja võtta teoseid paljudest keeltest ja erinevatest žanritest (ajaloolistest või autobiograafilistest romaanidest ulme ning humoorikate ja graafiliste romaanideni), kuid teos peab mingil põhjusel olema ka oluline XXI sajandi kirjanduse üldpildi jaoks. Mõne puhul võib olla vaieldav, kas see žanriliselt üldse on romaan. Mõni XXI sajandil oluline autor jääb välja, sest teos on kirjutatud või raamatusari alanud varem. Punkte ega tärne raamatutele ei jagata ning sisemist pingerida neile ei seata, kuid iga nädal on välja toodud kaks raamatut.

Neist raamatutest ühe lugemine on pisut enam süvenemist nõudev ettevõtmine ja teine lihtsam. Esimeste hulka kuulub mitmeid mahukaid paljude tegelaskujudega romaane, millest mõni võib väsitada isegi agaramaid lugejaid, kuid edev seltskonnahipster võib soovida selle lugemisega kiidelda; need on need tegelased, kes räägivad, kuidas nad nädalavahetusel kõigepealt Thomas Pynchoni "Raskusjõu vikerkaare" läbi lugesid ja siis seitse ja pool tundi Béla Tarri "Satantangot" peale vaatasid.

Teine lahter raamatuid on natuke kergem moodne kirjandus, mis peaks näitama teemavaliku ulatust ning seda, et ladusalt loetav ilukirjandus ei tähenda Paulo Coelhot ja nigelapoolset krimkat. Teoseid on mõneteistkümnest riigist, mõni neist pole veel eesti keeles ilmunudki, mõni pole enam müügil ja teised ilmselt ei ilmugi meie keeles kunagi. Kui nimekiri aitab kirjandushuvilisi või tekitab uudishimu mõnes, kes muidu uuemale maailma ilukirjandusele eriti aega ei leia, on selle koostamise eesmärk täidetud.