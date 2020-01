Kui miski pole enam võimalik, sest kõik on võimalik, siis läheb raskeks, tunneb "Tango" peategelane Artur (Ott Raidmets). Eriti, kui sa oled noor, andekas ja paljutõotav mees, kelle soontes pulbitsev veri lausa nõuab mässamist kõige seniolnu vastu. Aga mille vastu mässata siis, kui maailm on juba uueks loodud, kui su enda vanemad on juba purustanud kõik sotsiaalsed normid ja ühiskondlikud konventsioonid?

"Selles näidendis on Mrožek loonud oma mõtte väljendamiseks võluva maailma, kus ajavad oma asju kummalised, inimlikud ja samas lollakad tegelased. Kõik on nagu natuke nihkes, aga seda kõike võib vaadata ka teisest vaatenurgast, kus toimuv on ääretult reaalne. Sest nende tegelaste jaoks see ju ongi reaalsus," arutles lavastaja Ingomar Vihmar.

"Kõik ju teavad seda kulunud tõde, et sa ei saa muuta midagi, mis on väljaspool sind ennast," jätkas Vihmar. "Endast väljaspool olevate asjade muutmise püüdega tekitad sa ainult kaost. Tuleb vaadata sissepoole, endasse, sest kogu maailm lähtub sinust enesest – sa pead muutma ennast, oma vaatenurka, oma suhtumist. Teisipidi tegemine on puussepanek. Minu jaoks ongi "Tango" kõige olulisemaks teemaks see, et mingile ideele aluse panemine, selle läbiviimise nimel tegutsemine ja lootmine, et ideest tuleneb mingi muutus, on suhteliselt alati läbikukkumisele määratud."

"Tango" tõlkis Aleksander Kurtna, valguskunstnik on Chris Kirsimäe (TÜ VKA) ning tantsuõpetaja Liis-Katrin Avandi.

Lavastuses mängivad Ott Raidmets, Saara Nüganen, Kleer Maibaum, Peeter Tammearu, Lii Tedre, Jaan Rekkor ja Nils Mattias Steinberg.

Järgmised etendused toimuvad 28. ja 29. jaanuaril, 5., 19. ja 26. veebruaril ning 11. märtsil Endla Küünis.