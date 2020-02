NHK sümfooniaorkester eesotsas Paavo Järviga alustab Tallinnast oma Euroopa turneed

Eesti Kontsert on varasemalt toonud Paavo Järvi dirigeerimisel Eestisse Frankfurdi raadio sümfooniaorkestri (2009) ja Orchestre de Paris (2011), ka ettevalmistused NHK sümfooniaorkestri kontserdiks Tallinnas algasid mitme aasta eest. "Töö selle nimel, et ka Eesti publik saaks osa niivõrd maailmakuulsa orkestri Euroopa turneest, on viimaks vilja kandnud. See, et orkestri ringreis saab alguse just Tallinnast, on ühelt poolt suur tunnustus, aga teisalt ilus sünnipäevakingitus kogu Eestile," ütles Eesti Kontserdi juht Kertu Orro.

NHK sümfooniaorkester on Paavo Järvi juhtimisel oma teisel Euroopa turneel, läbides tänavu üheksat Euroopa linna, sh Londonit, Pariisi, Viini, Amsterdami, Berliini ja Brüsselit. Viiendat aastat NHK sümfooniaorkestri peadirigendina tegutsev Paavo Järvi tunneb siirast heameelt, et saab Euroopa turnee raames orkestriga ka oma kodupubliku ees esineda. "Kuna orkester veedab Tallinnas suisa mitu päeva enne Londonisse edasi reisimist, siis ootan huviga, mis muljed ja kogemused nad meie kultuuriruumist kaasa võtavad," ütles ta.

Laupäevaõhtusel kontserdil tulevad Estonia kontserdisaalis ettekandele Takemitsu "How Slow the Wind", Schumanni tšellokontsert a-moll op. 129 ning Bruckneri sümfoonia nr 7 E-duur. "Tegu on ülimalt kõrgeklassilise orkestri, põneva kava ja vapustava tšellisti Sol Gabettaga, nii et usun, et Eesti publik saab suure elamuse osaliseks," lisas Järvi.

Ehkki kontserdile rohkem pääsmeid pole, saavad kõik muusikahuvilised sellest osa Klassikaraadio vahendusel. Raadioülekanne Estonia kontserdisaalist algab kell 19. Eesti ja Jaapani ringhäälingute koostöös valmib Tallinna kontserdist ka telesalvestus, mis jõuab Jaapani ja Eesti televaatajateni veel sel aastal.

NHK sümfooniaorkestri ajalugu ulatub 1926. aastasse, oma tänapäevast nime kannab orkester aga alates 1951. aastast, mil hakati kuuluma Jaapani rahvusringhäälingu alla.