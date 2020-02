Kristjan Järvi dirigeerib Uus-Meremaa festivalil

2020. aastat Saksamaal Hamburgis Elbphilharmonie's alustanud Kristjan Järvi on sel kuul dirigendina publiku ees olnud ka Semperoperi ballil Dresdenis ja seejärel Venemaal Novosibirskis. Laupäeval on ta juhatamas juba festivali avakontserdil Uus-Meremaal Wellingtonis.

Kristjan Järvi iga kava on omaette muusika- ja kultuurisündmus, kus eilne kontsert ei sarnane kunagi tänasega, ega tänane homsega – niivõrd erinevad ja vahel lausa peadpööritavalt omapärased on tema kavad võrreldes nn akadeemiliste kontsertidega.

Laupäeval tuuakse Uus-Meremaal üle aasta korraldataval kunstide festivalil Wellingtonis Michael Fowler Centre'is publiku ette avaõhtu programm nimetusega "Chosen and Beloved". Selle on festivali kunstilise juhina kokku pannud sealtmaa nimekas, Samoa saartelt pärit lavastaja, kunstnik, disainer, tantsija ja koreograaf Lemi Ponifasio. Uus-Meremaa sümfooniaorkestrit dirigeerib Kristjan Järvi, solistiks Süüria sopran Racha Rizk, kaastegev Lemi Ponifasio asutatud maoori naiste etnograafiline trupp Mau Wāhine. Etenduse muusikalise põhja moodustab poola helilooja Henryk Górecki legendaarne Sümfoonia nr 3 ("Kurbuselaulude sümfoonia").

Teine kontsert festivalil Wellingtonis leiab aset 23. veebruaril. Sellel teevad kaasa Järvi enda New Yorgis asutatud Absolute Ensemble'i muusikud, kuulda saab ka pühendusmuusikat Joe Zawinulile, ettekandel on Max Richteri "Memoryhouse" ning Philip Glassi "Aquas da Amazonia" (Uus-Meremaa esmaettekanne).

Veebruari lõpupäevad toovad Järvi juba Euroopasse. 29. veebruaril toimub kontsert Liège'i kuningliku filharmooniaorkestriga Belgias. Kavas on kolme aastakümnese distantsiga loodud kaks teost Ameerika nimekamatelt: Philip Glassi Viiulikontsert nr 1 (1987), solistiks David Nebel, ning Steve Reichi "Muusika ansamblile ja orkestrile" (uus variant, 2018). Nende vahele on Järvi pannud enda oopuse "Too hot to Händel" (Händeli Concerto grosso'de aineil). Järvi ja Reichi teosed kõlavad esmakordselt Belgias. See kava kannab nimetust "Divine Geometry". Liège'is käis Järvi dirigeerimas ka enne jõule, siis oli kavas Balkani muusikat.

Vaatame pisut ka tagasi: 4. jaanuari kontserdil ühinesid Kristjan Järvi kavas Ühendkuningriigist pärit Bande Bastille ja Järvi noorteorkestri Baltic Sea Philharmonic liikmed. See kontsert Hamburgi Elbphilharmonie's pühendati Saksamaa taasühinemise tähtpäevale. 11. veebruaril toimus erandlik, Venemaa puhul ehk isegi riskantne kontsert (Sunbeam Productions) Novosibirskis: koos Nordic Pulse Ensemble'iga mängiti valgus- ja projektsiooniefektidega show's tuntud autoreid, nagu Max Richter, Philip Glass, Arvo Pärt ja Kristjan Järvi, solistiks viiuldaja Mikhail Simonian.

Kui jõuab kätte aprill, on Järvi kontsertidega oma MDR Leipzigi Raadio orkestri ees, maikuus tuleb ta ka meie ERSO ette Arvo Pärti ja Sibeliust juhatama.