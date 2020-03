Priit Kuusk: Kristiina Poska hooaeg on kulgenud põnevalt kahe uue kollektiivi ees

Dirigent Kristiina Poskal on harukordne hooaeg, mil ta on teinud esimesed ülesastumised koguni kahes uues ametis: need on Baseli teater Šveitsis, kus ta hakkas tegutsema muusikalise juhina, ning Flandria sümfooniaorkester Belgias Gentis, mille ette ta asus peadirigendina.

Baseli teater asub Reini jõe ääres, ooperiõhtud toimuvad teatri suurel laval, teater annab ka draama- ja balletietendusi. Käsil on Baseli teatri 143. hooaeg. Esimese etenduse teatri uue muusikajuhina andis Kristiina Poska 14. detsembril Giacomo Puccini ooperist "La bohème", mil uuslavastuse tegi Daniel Kramer. Ameerika teatrimees Kramer tegutses 2016-2019 Londonis English National Opera kunstilise juhina. Kristiina Poska debüütlavastuse etendusi on plaanitud kokku 20 kuni maikuuni, osa neist juhatamas kaasdirigendina Giuseppe Montesano, kes on viimati olnud tegev Viini orkestrite ees ja praegu veel Luganski filharmoonia orkestri peakülalisdirigent Ukrainas. Baseli teatri orkester annab ka kontserte ja esineb siis Baseli Sümfooniaorkesteri nime all. Nende uusaastakontserti juhatas teatris Kristiina Poska.

Teatritöö kõrvale Baselis võttis Kristiina vastu Flandria sümfooniaorkestri (Symfonieorkest Vlaanderen) peadirigendi ameti Belgias. Oma esimese kontserdi sellel postil juhatas ta 3. oktoobril 2019 Brügge Concertgebouw's. Orkester, asutatud 1960. aastal, resideerib Gentis, esineb pidevalt ka teistes Belgia linnades, 2013-2019 oli selle peadirigendiks tuntud Briti maestro Jan Latham-Koenig.

Uute ametite kõrval jätkab Kristiina Poska esinemisi külalisdirigendina. Meenutamist väärivad mitmed neist, seda enam, et praegu ei saa Euroopa suurtel lavadel viirusepuhangu tõttu enam midagi toimuda.

Kõige hiljem asutatud festival Salzburgis on Mozarti sünnipäeva aegu korraldatav "Mozartwoche". Tänavu juhatas üht pidustuste avakontsertidest 23. jaanuaril Mozarteumi suures saalis Kristiina Poska. See kontsert on olnud sündmuseks ka meie jaoks. Esinesid Salzburgi Mozarteumi orkester ja Arnold Shoenbergi koor Viinist, solistideks noored muusikud Claire Elizabeth Craig (sopran), Eva-Nina Kozmus (flööt), Ben Goldscheider (metsasarv), Annelien Van Wauwe (klarnet), Riccardo Terzo (fagott). Kavas olid Mozarti Sümfoonia C-duur KV 200, "Regina coeli" ning instrumentaalsed kontsertteosed. Ettekannet modereeris Mehhikost pärit, tenorina kuulsaks saanud Rolando Villazón, kes on teist aastat festivali kunstiline juht, esinedes seal lauljana ka ise. Salzburgi kontserti on nähtavalt reklaaminud ka kuulus management HarrisonParrott.

31. jaanuaril ning 1. ja 2. veebruaril juhatas Poska Hollandi orkestrit Philharmonics Zuidnederland Eindhovenis, Bredas ja Den Boschis, kavas Wagneri sissejuhatus ooperile "Nürnbergi meisterlauljad", Raveli Klaverikontsert G-duur ja Francki Sümfoonia d-moll, solistiks Hannes Minnaar.

Veel jõudis Kristiina Poska taaskord Zürichi Tonhalle orkestri ette, see kontsert toimus 4. märtsil, korraldajaks Orpheum Stiftung. Kavas olid Tšaikovski "Variatsioonid rokokoo teemale" (solist Julia Hagen), Liszti Klaverikontsert nr 1 (Aimi Kobayashi), Dvořáki Sümfoonia nr 9 "Uuest maailmast". Zürichi Tonhalle orkestri neli kontserti peadirigent Paavo Järvi juhatusel 18.-20. märtsil ning dirigentide akadeemia seitse avalikku kontserti Paavo Järvi juhendamisel 23. kuni 26. märtsini (plaanis oli, et sellel osaleb kaheksa noort dirigenti) jäävad aga ära.

Ära jäävad ka Kristiina Poska oma orkestri Symfonieorkest Vlaanderen kontserdid Belgias Brügges, Flandria pealinnas Gentis ning Oostendes 19., 21. ja 22. märtsil.

Baseli teatri suurele lavale oli Kristiina Poska järgmise tööna kavandatud Benjamin Britteni menuka ooperi "Peter Grimes" uuslavastus esietendusega 27. märtsil. Selle ettevalmistustega oldi juba lõpusirgel, esietendus lükkub aga edasi, millest tegijail on eriti kahju. Nimiosas esineb Šveitsi tenor Rolf Romei, kes töötab teatris juba alates 2006. aastast, õppinud eraviisiliselt ka Nicolai Gedda käe all. Ellen Ortfordi osas laulab Emma Bell. Kokku 12 etendust jagab Kristiina Poska kaasdirigent Thomas Wise'iga.

See oli alles 2016. aasta kevadel, kui autoriteetseim muusikaportaal Bachtrack teatas, et Kristiina Poska on maailma hõivatuim naisdirigent. Vaid kahe viimase aasta olnud ja plaanitud esinemiste rida kipub seda taas meenutama: debüüt English National Operas Lehári "Lõbusa lesega", debüüt samaviisi Itaalias Firenze Maggio Musicalel Mozarti "Figaro pulma" dirigendina, uus kava Berliini Komische Operi orkestriga, kontsert Lyoni Rahvusorkestriga Berliozi festivalil, Bizet' "Carmen" Stuttgartis...

Aprillikuised kontserdid peaksid Poskal tulema oma Flandria orkestriga Amsterdami Concertgebouw's ja lihavõttekontserdina Koksijde-Badi kirikus (Bruchi Viiulikontsert nr 1, solistiks Liza Ferschtman, Beethoveni Viies) ning Rootsis Västerås Sinfonietta ees.

Üllatavalt sageli käib Kristiina Poska juhatamas Dresdeni Semperoperis, ta on dirigeerinud Mozarti "Figaro pulma" eelmise hooaja etendusi ning juhatas ka ühe galakontserdi Staatskapelle ees. Dresdenisse oli ta kutsutud juhatama ka Mozarti "Haaremiröövi" (neli õhtut septembris-oktoobris 2019), samaviisi dirigeerib ta seda ooperit Dresdenis selle aasta sügisel. Meenutagem, et riigiooperi orkester, Dresdeni Staatskapelle on asutatud 1548. aastal ja on vanimaid orkestreid kogu Euroopas. Praegu on selle peadirigent Christian Thielemann.

Uue kevade künnisel hoiavad muusikud lootust, et mõnigi teatrimaja või kontserdisaal avab üksed vähemalt 1. maiks ning sisukas, märtsikuu alguseni kestnud kunstihooaeg tõuseb kaheks viimaseks kuuks jalule.