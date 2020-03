Mustonenfest "Tallinn – Tel Aviv" jõuab Iisraelis lõpule

Kontserdid toimusid Andres Mustoneni juhatusel Tel Avivis, Jeruusalemmas, Haifas, Akkos ja teisteski keskustes, kavas oli suurt klassikat eelkõige barokiajastust, nüüdisautoreid ning muusikat jazz-stiilis.

Esimene kontsert 12. veebruari õhtul Tel Avivi kunstimuuseumi Reccanati saalis (uus kava veel 14. II) pakkus Johann Sebastian Bachi "Goldbergi variatsioone" ning "Brandenburgi kontserti nr 2 F-duur" jazz-võtmes, millisena pole need kuulsad teosed varem kõlanud. Esines Eestist pärit Art Jazz Quartet, kus koos Andres Mustoneniga viiulil ja ansambli juhina mängivad Taavo Remmel (bass), Jaak Sooäär (kitarr) ning äsjane juubilar Tanel Ruben (trummid). Kaasa tegid lauljatar Roni Ginossar, Yoram Lachish oboel ja Gan Lev saksofonil. Kontserdil viibinud Tel Avivi klassikaraadio Kol HaMusika toimetaja, kes andis eetrisse pikema intervjuu festivalist Andres Mustoneniga, arvas, et "ainult nii saab Bach edasi elada".

Art Jazz Quartet mängis ka festivali avagalal 13. veebruaril Tel Avivi Zucker Hallis täissaalile, mil kaasategijaid oli rohkelt: Eesti Collegium Musicale, Carmel Quartet, viis solisti, sh Priit Aimla trompetil (Purcelli "Sound the Trumpet") ja Iris Oja lauljana, kavas Bach, Vivaldi, Händel, Arvo Pärt, ka Cyrillus Kreegi "Mu süda, ärka üles". Üleni Vivaldi kava (sümfooniad, kolm instrumentaalkontserti, aariad) esitati veel 19.–20. veebruaril Tel Avivis Iisraeli konservatooriumis ja multikultuurse keskuse Akko konservatooriumis, kus mängis Tel Aviv Soloists Ensemble, solistid Barak Tal ja Mustonen viiulil ja Iris Oja.

"Alustasime 2014. aastal kunagises Tahana raudteejaamas, mis tollal oli uudne renoveeritud kompleks, kontserte jätkus neljale päevale. Nüüd oleme olnud ka esindussaalides ning festival kestab kolm nädalat," meenutasid korraldajad, kelle meeskond on peaaegu sama, mis algulgi.

Suurelt Bachilt oli festivalikavas kaks ulatuslikku oratoriaalteost, kummastki neli ettekannet. Bachi "Johannese passioon" (14.–18. II) kõlas ainuüksi Reccanatis kolmel korral, neljandal veel Jeruusalemma Henry Crown Hallis (siit läks ka otseülekanne Iisraeli raadiosse), mängis Israel Camerata Jerusalem, laulis Collegium Musicale, solistid Maria Valdmaa, Iris Oja, Anto Õnnis ja Aare Saal.

Bachi Missa h-moll kõlas lõpunädalal (22.–29. II), koor oli Voces Tallinn, mängis Barrocade Ensemble, solistid olid Iisraelist, kavas oli ka Haifas, Tel Avivi Reccanatis, Kfar Shmaryahus ja Abu Goshis. "Viimane Bachi Missa h-moll ettekanne 29. veebruari hommikul möödus eriliselt heas koostöös," meenutasid tegijad. "Publiku huvi on nende kontsertide vastu olnud eriti suur, ka sellepärast, et need toimuvad koostöös kohalike tunnustatud kollektiividega, kellel on oma abonemendid ja austajaskond."

Ilus kava kanti ette ka Eesti vabariigi sünnipäeva puhul 24.–25. veebruaril, mil Bachi "Gloria in excelsis Deo" BWV 191 kõrval kõlasid Arvo Pärdi "Da pacem Domine" ja "Salve Regina", laulis Voces Tallinn, Pärdi "Collage B-A-C-H" ja siis Beethoveni aastaks tema Sümfoonia nr 6 ("Pastoraalne"), mängis Jerusalemma sümfooniaorkester. Kontserdid toimusid Tel Avivis Reccanatis ning Jeruusalemma Henry Crown Hallis ja avati tavatult suurejooneliselt, mõlema riigi hümniga orkestrilt ja koorilt.

Arvo Pärdi muusikat kõlas Andres Mustoneni algatusena kahel autorikontserdil "Hommage à Arvo Pärt". 28. veebruaril toimus neist esimene Tel Avivi ülikoolis Clairmont'i kontserdihallis. Omapärane saal, asjatundlik kuulajaskond ning väga hea kava andsid isegi staažikate hortuslaste arvates üsna harukordse tulemuse. Kavas pli ka Tõnis Kaumann ja Peeter Vähi, Andres Mustoneni kõrval juhatas Pärdi "Magnificati" ka nooruke Mai Simson. Teine Pärdi kava sünnib festivali viimase üritusena pühapäeval, 1. märtsil Haifas Eshkoli pilvelõhkujas, esitajad samaviisi Hortus Musicus ning Voces Tallinn. Hortus mängis ka oma kava laupäeval, 29. veebruaril Jeruusalemma Kristuse kirikus (Jaffa Gate). Voces Tallinn laulis vabaõhukontserdil Tel Avivi Sarona turu muusikaaias eesti muusikat, juhatas Mai Simson.

Iisraeli raadios oli tunnine saade Arvo Pärdist. Festivalikajastusi on raadios olnud üsna mitmeid, ning 28. veebruari õhtul telekanali 11 kultuurisaates intervjuu Andrese ja kohaliku produtsendiga, videolõigud eelmiste aastate kontsertidest jm.

Kui läinud aastatel juhatas (ja soleeris viiulil) Mustonen enamjao kavasid, siis tänavu on ta Iisraeli publiku ees olnud neil kõigil peale koori Voces Tallinn oma vabaõhukava.

Muusikafestivali korraldajad arvavad, et festival toob kindlasti üksteisemõistmist, sõpruse ja koostöö edendamise soovi. Et see on eelkõige ettevõtmine, mis rikastab vastastikku mõlema maa kultuuri.