Fotografiskas näeb reedest Bryan Adamsi näitust "Päevavalgel"

Kuigi Bryan Adams on eeskätt tuntud laulja-laulukirjutaja ja muusikaprodutsendina, on ta enam kui 20 aastat tegutsenud ka fotograafina ning alates reedest, 6. märtsist näeb tema loomingut ka Fotografiska Tallinnas.

Näitus koosneb kolmest fotoseeriast, mis peegeldavad erinevaid tahke tema tööst portreefotograafina: kuulsusest ja glamuurist trauma ning eluraskusteni välja.

Näitusele nime andnud seeria "Päevavalgel" ("Exposed") fotod toovad rambivalgusesse mitmed meelelahutus-, moe- ja kunstimaailma tegelased. Bryan Adamsi fotosilma kaudu on vaatajal juurdepääs suletud ja näiliselt muretusse kuulsuste maailma. Nii nagu pealkiri ka vihjab, uurib näitus seda, mis juhtub inimestega, kes on 24 tundi ööpäevas rambivalguses ja mida ütlevad paljastavad fotod kuulsuse kohta fassaadi taga.

Adamsi portreedeseerias "Haavatud: sõja pärand" ("Wounded: The Legacy of War") on fotod 2000. aastatel Afganistani ja Iraagi välismissioonidelt naasnud vigastatud Briti sõduritest, mis toovad fookusesse konflikti ja moonutatud kehade nähtavad armid. Mitmel juhul toores ja häiriv, mõnikord humoorikas ja südantsoojendav – selles seerias on jäädvustatud sõjategevuse tagajärjed ja inimvaimu südikus.

Sarnast visaduse lugu jutustavad ka kodutute portreed. Seeria "Kodutud" ("The Homeless") tutvustab kodutuid, kes müüvad Londoni tänavatel ajakirja The Big Issue, mis on loodud eesmärgiga anda nendele inimestele võimalus teenida ausat tulu ja seeläbi neid taas kogukonnaga siduda. Pildid selles seerias näitavad teise nurga alt kui tema sotsiaalne taust või majanduslik seis.

Bryan Adams sündis Kanadas Kingstonis/Ontarios 1959. aastal ning temast sai kuningliku fotograafiaseltsi (Royal Photographic Society) liige 2015. aastal. Ta on loometöös jätkuvalt tegev ning pühendunud üleilmse mõjuga teemadele.

Näitus on Fotografiskas avatud 6. märtsist 14. juunini.