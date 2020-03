Kirjanduspreemia nominent Hasso Krull: 21. sajandi inimene ei oska teistega koos elada

"Kurja kala kohvik" on mõeldud 2-5-aastastele lastele. "See on raamat, kus illustratsioonid, mille on teinud Marja-Liisa Plats, on vähemalt sama tähtsad kui tekst ise," kommenteeris Krull.

"Teine nomineeritud tekst on kirjandusteaduslik analüüs August Kitzbergi "Maimu" teemal – sellest kui ajaloolisest romaanist ja kui mütograafilisest esseest," lausus ta.

Neid kahte teksti seob mütoloogia. "Üks on katse päris väiksele inimesele teatavat müütilise jutustuse struktuuri võimalikult vahetult edasi anda, sest mida väiksem on inimene, seda suurem on ta õppimisvõime. Kitzbergi analüüs on ajalooline, võrdleb kolme erinevat teksti ja ka nende intertekstuaalseid seoseid varasemate ajalooliste romaanidega," lisas kirjanik.

"Kitzbergi kujutlus minevikust käsitleb samal ajal ka olevikku – nii on olnud alati ajalooliste romaanide puhul," selgitas ta ja lisas, et ajaloolised romaanid võtavad teises võtmes ette probleemid, mis on praegu aktuaalsed. "Kitzbergi jaoks oli eriti aktuaalne kogukondlik probleem – see, kuidas me peaksime koos elama. Peale mütoloogilise teema hakkas just see mind ligi tõmbama."

Nominent arvas, et 21. sajandi üks põhiprobleem on just see, kuidas me peaksime koos elama. "Mitte ainult inimesed inimestega, vaid inimesed teiste olenditega – kõigiga, kes üldse siin planeedil asuvad," selgitas Krull ja lisas, et praegu on probleem palju põletavam, kui ta oli 19. sajandi teisel poolel. "Inimese kui liigi eksistents satub mingile piirile – ei tea, kas tuleme sellest sajandist välja."

Krull tõdes, et lastekirjanduse kategoorias saadud nominatsiooon üllatas. "Olen nomineeritud oma debüüdiga. Lastekirjandust olen kirjutanud veel, kuid need ei ole ilmunud. Illustraator Marja-Liisa Plats nägi palju vaeva – need on tegelikult akrüülmaalid, mis on aeganõudev ja hoolikas tehnika. Panustatud sai palju ning olin tõesti üllatunud, kui raamat nominatsiooni sai," rõhutas ta ja lisas, et tema teose kõrval on tõelised profesionaalid, kelle tekste ta lapsele ette loeb. "Tundsin ennast kõrvust tõstetuna, et olen nimekirjas päris lastekirjanikega koos."