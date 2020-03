Euroopa muusikafestivalide korraldajad koroona tõttu veel oma plaane ei muuda

Koroonaviirus annab inimeste tervise kõrval tunda ka muudes valdkondades ja paneb teiste hulgas proovile ka massiürituste, ka vabas õhus toimuvate muusikafestivalide korraldajate plaanid, kes seisavad silmitsi nii võimalike valitsuse seatud piirangutega kui ka sellega, et artistid hakkavad koroonahirmus neile esinemisi ära ütlema. ERR kultuuriportaal uuris, kuivõrd valvel on Euroopa mõnede suuremate festivalide korraldajad.

Laupäeval tuli uudis, et nädalavahetusel Austinis, Texases algama pidanud South by Southwesti (SXSW) festival jääb ära. Euroopas olid valitsuse piirangute tõttu sunnitud oma talvefestivali üheksa päeva enne selle algust Prantsuse Alpides asuvas kuurortis ära jätma aga näiteks Tomorrowlandi korraldajad.

Artistid, nagu Green Day, BTS, Khalid, Stormzy jt on seni enim tühistanud esinemisi just koroonaviiruse peamistes puhangupiirkondades Hiinas, Lõuna-Koreas ja Jaapanis, kuigi Ozzy Osbourne ütles olemasolevate terviseprobleemide tõttu ülesastumise SXSW festivalil ära juba enne selle tühistamist ja Ciara lükkas kontserdi samas osariigis edasi võimaliku ohtu tõttu oma rasedusele.

Ilmselt eelmainitutega tühistatud muusikaürituste ja -kontsertide nimekiri ei lõppe ja promootoritel ja kontserdikorraldajatel tuleb laiemalt arvestada võimalusega, et pikalt ette valmistatud suvised sündmused tuleb koroonaviiruse leviku vältimiseks ära jätta. Euroopa suuremate festivalide korraldajad on küll koroona osas valvel, kuid oma tegemisi praeguse viiruspuhangu tõttu ümber korraldanud ei ole.

Juuni alguses Barcelonas, Hispaanias toimuv ja tänavu oma 20. aastapäeva tähistava Primavera Soundi pressiosakond märkis ERR-ile, et kuivõrd festivali alguseni on veel kolm kuud, ei viita miski sellele, et koroonaviirusel peaks olema festivali toimumisele mingisugune mõju. "Jälgime mõistagi tähelepanelikult kõiki puhangu arenguga seotud uudiseid ja oleme selles küsimuses juba kohalike omavalitsustega ühenduses."

Primavera Sound 2018. aastal. Autor/allikas: Anna Aurelia Minev/ERR

Augustis Prantsusmaal Pariisis toimuv Rock en Seine'i pressiosakond märkis, et järgivad valitsuse meetmeid ja praegu pole augustikuus toimuvate vabaõhuürituste osas valitsus mingisuguseid meetmeid võtnud. "Keegi ei tea praeguses etapis, milliseks olukord kujuneb, seega on veel vara selle kohta mingisugust otsust teha."

Samuti augustis Helsingis toimuva Flow festivali pressiesindaja Susanna Hulkkonen ütles, et kuivõrd festival toimub alles peaaegu et poole aasta pärast, valmistavad nad seda ette nagu varasematel aastatel ja järgivad Soome tervise- ja heaolu instituudi viimaseid uudiseid.

"Praegu ei tea eksperdid, kuidas olukorra pikaajalist arengut prognoosida, mistõttu me ei hakka ka meie mingeid ennustusi tegema," sõnas Hulkkonen. "Kui Soome ametivõimud otsustaksid, et festivali ei saa korraldada, on võimalik, et tuleb kaaluda selle tühistamist. Praegu pole Soomes ürituste korraldamisele mingeid piiranguid seatud."

Teise Soome festivali, kaks kuud Flow festivalist varem toimuva Sideways'i pressiesindaja Johannes Kinnunen ütles, et praeguse seisuga toimuvad Soomes plaanipäraselt kõik kontserdid ja festivalid, sealhulgas ka Sideways.

Open'er festival 2017. aastal. Autor/allikas: Anna Aurelia Minev/ERR

"Jälgime tähelepanelikult uudiseid ja oleme võimudega tihedas kontaktis. Otsus, kas viiruse edasise leviku takistamiseks tuleb üritused ja festivalid tühistada, on nende teha. Muidugi järgime nende otsust ja teavitame sellest vastavalt ka festivali külastajaid," lisas Kinnunen.

Juuli alguses Poolas Gdynias toimuva Open'er festivali meediaosakonna esindaja Ola Krakowska ütles, et praeguse seisuga toimuvad Poolas kõik üritused plaanipäraselt.

"Praegu pole kavas suvehooajaks kavandatud muusikaüritusi ära jätta. Kui peaks juhtuma, et üritus tühistatakse, pakume piletiraha tagastamise või piletite ümbervahetamise võimalust," ütles Krakowska.

Juuni lõpus Inglismaal Somerseti külas Piltonis toimuv Glastonbury festivali ürituste operatiivjuht Adrian Coombs ütles, et korraldajad kavandavad üritust iga aasta suure põhjalikkusega ja võtavad kasutusele kõik vajalikud meetmed külastajate kaitsmiseks ja turvalisuse maksimeerimiseks.

Flow festival 2018. aastal. Autor/allikas: Angelica Õunapuu

"Teeme tihedat koostööd kõigi asjaomaste ametitega, sealhulgas Inglismaa rahvatervise ja riigi tervishoiuteenistuse ning oleme valmis oma oma plaanid ümber vaatama, kui asjaolud peaksid muutuma," märkis Coombs.

"Seda silmas pidades ja pidades silmas ka seda, et meie 2020. aasta festival on endiselt 16 nädala kaugusel, jätkame ürituse kavandamist ja ettevalmistamist, jälgides samal ajal tähelepanelikult koroonaviirusega seotud arenguid," lisas ta.

Ühendkuningriigis toimuvad Leedsi ja Readingu festivalid hoiavad oma veebilehtedel külastajaid koroonaviirusest tingitud võimalike muudatustega kursis, märkides, et praeguse seisuga toimuvad mõlemad festivalid plaanipäraselt.

Teates seisab sisuliselt sama, mida märkisid kõigi eelmainitud festivalide pressiosakonnad: korraldajad lubavad jälgida Maailma Terviseorganisatsiooni, rahvatervise spetsialistide ja valitsuse suuniseid ning tegutsevad jooksvalt vastavalt uuenevale teabele.

Suviste muusikafestivalide korraldajate murepilvedele võib aga leevendust tuua Uus Lõuna-Walesi ülikooli epidemioloogiaprofessori Marylouise McLawsi ERR Novaatorile tehtud tähelepanek, et koroona-tüüpi viirustele ei meeldi päike, kõrge õhuniiskus ega üle 20-kraadine õhutemperatuur. Seni, kuni spetsialistid covid-19 kohta veel rohkem ei tea, tulebki Euroopa festivalihuntidel loota just sellele.