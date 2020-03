Liisa Kruusmägi avas Fahle galeriis "Näituse number 31"

Tegemist on järjega eelmisel aastal olnud näitusele "Limonaad asfaldil". Kui varasemalt oli tema maalide peategelaseks tihti üksik, mõtlik tütarlaps koduses keskkonnas, siis nüüd on see tüdruk läinud rändama. Tema tee viib mägedesse, metsa ja mere äärde, kus on seltsiks sõbrad, metsaloomad, lõõmavad lõkked ning lummav loodus.

Liisa Kruusmägi on vabakutseline maalikunstnik, kes töötab ka illustraatorina. Tema isikunäitused on toimunud Portugalist Jaapanini.

"Kindlasti on läinud palju värvilisemaks ja tonaalsuses heledamaks ja positiivsemaks. Võib-olla varasemalt olid süngemad teemad. Ma arvan, et mu käsi on kuidagi vabamaks läinud, see inimese kujutamine," rääkis Kruusmägi "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus. "Ma rohkem panen rõhku värvidele ja emotsiooni edasi andmisele, et see oleks värske. Ma võib-olla ei maali liigselt üle kõiki asju, et ma tahangi jääkski selline värske moment sisse."