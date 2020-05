Liisa Kruusmägi: minu elu on väga värviline

Kunstnik Liisa Kruusmägi ütles, et tema elu on väga värviline. "On süngemaid toone ja ka helgemaid hetki," sõnas ta ja lisas, et ta ei saa luua midagi sellist, mida poleks ise läbi elanud või millele poleks ise mõelnud. "Värvid on minu jaoks väga oluline osa, kui ma lihtsalt ringi vaatan tänaval, siis värvid hakkavad mõjuma."

"Ma teadsin üht tüdrukut Rootsist, kes tegeles koomiksiga ja see oli väga uus asi," mainis Kruusmägi ja selgitas, et kui ta läks USA-sse õppima, siis ta käis New Yorgis sellel tüdrukul külas. "Nad elasid sellises koomiksikommuunis kümnekesi korraga ja kõik tegid koomiksiraamatud, käisin igasugu üritustel, kus loeti koomikseid ette ja minu jaoks avanes täiesti uus maailm."

"Pärast seda mõtlesin, et võiks proovida midagi teha, sest mulle meeldib joonistada ja miks mitte seda lugu mingi pildiga edasi anda," nentis ta ja rõhutas, et AWstuff projekti ei nimetaks ta niivõrd koomiksiteks, vaid pigem karikatuurideks või naljapiltideks.

Kruusmägi sõnas, et kuigi talle meeldib erinevaid asju teha, siis maalimine on tema jaoks rohkem kunst. "Mul on olnud 31 isiknäitust, aga sama palju võiks veel tulla," ütles ta, lisades, et tahaks rohkem ka väljaspool Eestit näituseid teha.