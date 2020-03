NOAR toob ärajäänud kunstinäitused publikuni

Eestis on suletud enamus galeriid ja näitusesaalid, mistõttu on kümnete kunstnike looming jäänud publikuta ning publik kunstita. Tänasest on valik suletud näituste ülevaateid koos kunstnike kommentaaridega üleval kunstikeskkonna NOAR.eu erirubriigis "Olemata näituste olemus" .

"Kunstinäitused on suure osa elanikkonna jaoks olnud paigaks, kus hetkeks aeg maha võtta, maailma mõtestada ning uue elamuse kaudu enda või sõpradega olemuslike küsimuste üle arutleda. Täna, kui galeriid on suletud, jääb publik sellest võimalusest ilma," sõnas kunstikeskkonna NOAR.eu asutaja Andra Orn.

Orn selgitas, et sageli valmistatakse väljapanekuid ette mitmeid kuid, kui mitte aastaid, ning lisaks kunstnikele teevad pühendunult tööd kuraatorid ja näituseasutused. Selleks kevadeks loodud näituste puhul on suur töö juba tehtud ning oleks väga kahju, kui tänaste olude tõttu looming publikuni ei jõuakski. "NOAR.eu lehel rubriigis "Olemata näituste olemus" saavad kunstnikud oma loomingut virtuaalselt – läbi fotode, tekstide ja videote – publikuga jagada," sõnas Orn ja lisas, et lisatud intervjuud kunstnikega aitavad vaatajatel ehk pareminigi näituse sisust aru saada. "Ootan põnevusega kunstnike uut loomingut, sest muutuv maailm toob alati esile uusi ideid ja vaatenurki."

"Olemata näituste olemuse" esimesed näitused on Draakoni galeriis avatud Juss Piho isikunäitus "Punctum" ja Liisa Kruusimägi Fahle galeriis märtsi alguses avatud isikunäitus "Nr 31". Rubriiki lisatakse uusi näitusi jooksvalt koostöös kunstnike ja näituseasutustega.

"Kunst on alati inimkonda rasketel aegadel edasi aidanud ning andnud kunstnikele võimaluse ennast piirideta või ajastust olenevalt tsensuurita väljendada. Võib öelda, et kunst on omamoodi keel, mille abil suhelda, olenemata asukohast ja kultuurilisest taustast," lisas Orn.

NOAR on Põhjamaade ja Baltikumi kaasaegse kunsti keskkond, mille veebigaleriis on üleval enam kui 6000 kunstiteost 500 autorilt Baltikumist ja Põhjamaadest, nii tuntud meistritelt kui ka tulevikutähtedelt. NOARi näitusekalender tutvustab olulisemaid kaasaegse kunsti sündmusi Eestis ja lähiriikides. Lisaks korraldab NOAR rahvusvahelisi kunstisündmusi nagu Tallinn Art Week ning iga-aastane konkurss Nordic & Baltic Young Artist Award.