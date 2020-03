Hirvo Surva: me ei saa jätta koorijuhte kõrvale

"Palun jätka koori ja koorijuhi toetamist oma liikmemaksu kaudu ka praeguses eriolukorras, ajal mil kooriproove ajutiselt ei toimu! Ainult nii on Sinu koor elujõuline ka pandeemia möödudes ning Sinu koorijuhil on võimalik jätkata oma tegevust kriisist tingitud esinemiste ja kontsertreiside ümberkorraldamisega, uute kavade koostamise, pandeemiajärgse koorielu ettevalmistuse ning samuti enesetäiendamisega," seisis ühispöördumises.

"Uues olukorras peaksime kokku hoidma ja märkama teineteist rohkem kui kunagi varem. Läbi selle saame näidata enda tugevust kooride ja kollektiividena. Teame, et kui kõik rahuneb, saame oma tegemistega edasi minna," kommenteeris Hirvo Surva. "Hetkel on kõige tähtsam see, et me suhtleks teistega ja et keegi ei peaks olema üksi."

Ühispöördumises seisis palve, et koorilauljad jätkaks liikmemaksu tasumist. "Paljude koorijuhid sissetulek sõltub otse koorist – koor on talle tööandja. Me ei saa jätta neid inimesi kõrvale. Mõtleme nendele, et ka nemad saaksid kriisiolukorrast kenasti läbi tulla," selgitas dirigent.

Hirvo Surva on mitme kollektiivi dirigent ning õppejõud. "Tudengitega kohtume virtuaalselt, nii saame asju edasi treenida," ütles ta. "Sellises situatsioonis tuleb rahulikult aeg maha võtta ja vaadata, mis edasi saab. On leitud variante, et koorid saaksid proove jätkata interneti teel – mis on tore ja hea. Pigem kutsun kõiki üles jääma rahulikuks. Kindlasti ei tohi koguneda proovi ja anda kontserte – olukorra stabiliseerumine sõltub igast inimesest."

"Eesti inimesi on nii vähe, et me peame igaühte hoidma. Kutsungi inimesi üles püsima kodus – koorijuhid saavad vaikselt enda noote vaadata ja mõelda partiide peale," rääkis ta. "Meie lauljate ja pillimängijate seltskond on väga distsiplineeritud, seega loodan, et nemad saavad olla eeskujuks ka teistele."

Surva leiab, et ärajäänud kontserdid ja esinemised ei ole praegusel hetkel kõige olulisemad. "Saame mõelda tulevikule ja plaanidele. Poistekooril on tulemas 50. juubel, sellega seoses mõtleme, mida ja kuidas teha. Mõelda tuleb ikka edasi – mõttetöö seisma ei jää," sõnas Hirvo Surva.