Lasteraamatu kirjutanud Ene Ergma: müts maha Leelo Tungla ees, mina oleks ammu sussid püsti löönud

Astrofüüsik Ene Ergma kirjutas kolm aastat lasteraamatut "Kosmos", mis aitab astuda esimesi samme kosmose uurimise teel. Ergma ütles, et raamatut täiskasvanutele on oluliselt lihtsam kirjutada.

"See oli ääretult keeruline. Kui ma oleksin kirjutanud selle raamatu täiskasvanutele, oleks läinud pool aastat. Nagu ma armastan öelda, siis täiskasvanuid võib lollitada väga lihtsalt," ütles Ergma ETV saates "Hommik Anuga".

Lapsi lollitada Ergma sõnul aga ei tohi, mistõttu kirjutas ta 67 lehekülge lausa kolm aastat. "Müts maha Leelo Tungla ees, kes on kirjutanud sada lasteraamatut, see on fantastiline. Mina oleks juba ammu sussid püsti löönud," ütles ta.

Ergma vastab raamatus olulistele küsimustele kosmose teemadel ning ennustab, et Maal saab inimkond elada veel umbes neli miljardit aastat. "Kui me edasi Maa suhtes nii halvasti ennast üleval peame, nagu siiani, loopides kõiki asju maha, reostades seda, mõeldes ainult oma heaolule, ma kardan, et see elu lõppeb palju varem ära," tõdes Ergma, et ümbritseva suhtes tuleb olla hoolas.

Ergma lisas, et praegusel viiruseperioodil tuleb olukorda küll tõsiselt suhtuda, kuid viirus ei tohi hakata inimest tampima. "See tähendab, et tuleb hoida head tuju, naeratada, olla värske õhu käes, aga mitte minna kuhugi, kus palju inimesi on," ütles Ergma.