Bandcamp teatas, et sellest sai ettevõtte ajaloo suurima müügiga päev – reedel kulutasid inimesed umbes 800 000 müügiühiku ostmisele kokku 4,3 miljonit dollarit, vahendab Pitchfork.

"See on meie tavalisest reedest enam kui 15 korda rohkem ja tippajal ostsid fännid 11 müügiühikut sekundis," teatas Bandcamp oma avalduses.

