Selleks, et aidata muusikuid, kelle sissetulekut koroonaviirus on mõjutanud, loobus Bandcamp märtsis 24 tunniks oma tuluosast. Algatusega kogus platvorm kokku 4,3 miljonit dollarit ja selle suure edu tõttu plaanib Bandcamp 1. mail seda uuesti teha.