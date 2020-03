Ülevaade: muusikud, keda eneseisolatsiooni ajal veebist jälgida

Kuivõrd kontserdikohad ja suurüritused on kuni koroonapandeemia leevenemiseni üle maailma suletud või tühistatud, on muusikud kolinud lavalaudadelt erinevatele veebiplatvormidele ning suhtlevad oma kuulajatega ja annavad kontserte vähemalt mõneks ajaks virtuaalselt.

Jens Lekman

Millal: 23.–29. märts

Kus: Skype

Jens Lekman annab 23.–29. märtsini Skype'i vahendusel personaalkontserte ja helistab iga päev tunni aja jooksul Google'i vormi kaudu registreerunud inimestest ühele ja esitab talle mõne enda valitud loo, misjärel liigub ta järgmise inimese juurde.

Charli XCX

Millal: iga päev Eesti aja järgi kell 18.00

Kus: Instagram

Iga päev liitub Charli XCX-iga erikülaline, et vestelda, jagada teadmisi või lihtsalt lõbustada fänne üle maailma, kes praegu on kodudes eneseisolatsioonis. Oma esimestes ülekannetes rääkis ta nt Christine and the Queens'iga vaimse tervise teemadel ja tegi Diploga trenni.

plaadifirma Third Man Records

Millal: iga päev Eesti aja järgi kell 19.00

Kus: YouTube

Jack White'i plaadifirma Third Man Records kuulutas välja kontsertide sarja Third Man Public Access, mille käigus kannavad nad iga päev oma Nashville'is asuva plaadifirma kontsertklubist Blue Room üle leibli alla kuuluvate artistide kontserte.

Miley Cyrus

Millal: esmaspäevast reedeni Eesti aja järgi kell 20.30

Kus: Instagram

Igal argipäeval arutavad Cyrus ja üks erikülaline selle üle, kuidas pimedatel aegadel tuju üleval hoida. Esimestes ülekannetes olid Cyruse külalised nt Demi Lovato ja Amy Schumer.

Ben Gibbard

Millal: iga päev Eesti aja järgi kell 01.00

Kus: YouTube ja Facebook

Ansambli Death Cab For Cutie solist Ben Gibbard annab iga päev kontserdi oma kodustuudiost. Esimestel veebikontsertidel on ta esitanud nii ansambli enda muusikat, aga ka materjali The Postal Service'ilt, kaverdanud Radioheadi ning New Orderit. Edaspidi võib otseülekannetes oodata näha ka erikülalisi.

Rufus Wainwright

Millal: iga päev

Kus: Instagram

Kontsertide sarjas, millele Wainwright on pannud pealkirjaks "Musical Everydays", esitab ta iga päev klaveril oma kataloogist ühe loo. Seni on ta veebiülekannetes esitanud lugusid, nagu "Grey Gardens", "The Art Teacher" ja "Vibrate".

Christine and the Queens

Millal: iga päev Eesti aja järgi kell 19.00

Kus: Instagram

Artistinime Christine and the Queens all esinev Chris teeb iga päev Eesti aja järgi kell 19.00 Instagrami vahendusel otseülekande, et aidata leevendada eneseisolatsioonist tingitud tülpimust. Ta on lubanud ülekannetesse kaasata ka erinevaid üllatuskülalisi.

Diplo

Millal: viis päeva nädalas – pühapäeval Eesti aja järgi kell 22.00; teisipäeval Eesti aja järgi kell 04.00; neljapäeval Eesti aja järgi kell 04.00; reedel Eesti aja järgi kell 04.00; ja pühapäeval Eesti aja järgi kell 05.00.

Kus: YouTube, Twitch ja Instagram

Seni, kuni Ameerika Ühendriikides on kehtestatud eneseisolatsiooni ja karantiini nõudev kord, kannab Diplo viis korda nädalas oma kodust üle DJ-sette, mis on iga päev eri teemalised.

Foals

Millal: teisipäev, 24. märts Eesti aja järgi kell 20.00

Kus: Instagram

Yannis Philippakis ja Jimmy Smith ansamblist Foals korraldavad oma esimese, 12 aastat tagasi ilmunud albumi "Antidotes" kuulamispeo ja räägivad selle salvestamisest.

Waxahatchee ja Kevin Morby

Millal: neljapäev, 26. märts

Kus: Instagram

Waxahatchee ja Kevin Morby annavad neljapäeval Waxahatchee Instagrami vahendusel järjekorras teise veebikontserdi. Esimeses ülekandes kaverdasid muusikud lugusid ansamblitelt, nagu Blink-182 ja Silver Jews ning üllatusesinemise tegi Fleet Foxes'i solist Robin Pecknold.

Neil Young

Millal: selgumisel

Kus: Neil Young Archives

Neil Young hakkab talle sobivatel aegadel regulaarselt oma kodust Colorado osariigi linnas Telluride üle kandma kontsertide sarja "Fireside Sessions", mille võtab üles tema naine Daryl Hannah. Esimeses ülekandes andis Young kuueloolise kontserdi, kus esitas teiste hulgas lugusid, nagu "Vampire Blues", "Razor Love" ja "Tell Me Why".

Peale eelmainitute on võimalik aga järele vaadata veebiülesastumisi artistidelt, nagu Miguel, Shawn Mendes ja Camila Cabello, Hozier, aga ka näiteks Andrew Lloyd Webber. Billboard alustas samuti oma kontsertide sarjaga Live at Home, mille raames on juba oma kodust veebi vahendusel ülesastumise teinud näiteks Jojo.

See nimekiri ei ole aga täielik ega täiuslik ja artiste, kes fännidele veebi vahendusel koroonaleevendust pakuvad, tuleb mõistagi kogu aeg juurde. ERR kultuuriportaal uuendab seda artiklit jooksvalt.