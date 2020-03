Kuna koroonaviiruse pandeemia tõttu on suletud kinosid üle maailma, kehtestas HFPA reegli, et filmid, mis pidid linastuma märtsi keskpaigast aprilli lõpuni kinodes, võivad esialgu välja tulla ka teleformaadis ning vastavad ka sel juhul Kuldgloobuste tingimustele, vahendas EW.

Lisaks on filmitegijatel kohustus saata HFPA liikmetele filmi link või DVD, et hindajad saaksid linateost kodust vaadata.

Praegu on HFPA kehtestanud uued reeglid kuni aprilli lõpuni, kuid võivad seda perioodi vajadusel pikendada.

Koroonaviiruse COVID-19 puhang on lükanud edasi mitmete suurfilmide linastused kinolinal, mistõttu on need digitaalsetel platvormidel välja tulnud. Nende hulgas "The Invisible Man", "Onward", "The Hunt" ja "Emma".

Kuldgloobuste gala on 2021. aastal veel endiselt jõus, seda juhivad Tina Fey ja Amy Poehler.

Ameerika filmiakadeemia esindaja ütles, et praeguses tervisekriisis on oluline aidata filmitööstusel elus püsida. Ka akadeemia peaks lähipäevadel sel teemal sõna võtma, kas Oscarite jagamise tingimusi muudetakse.